“مواجهات مباريات الشامبيونزليج”.. جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2024

عشاق الساحرة المستديرة في القارة العجوز يترقبون بشغف معرفة مواعيد اللقاءات الحماسية مثل مواجهة أرسنال مع بورتو، برشلونة في مقابلة نابولي، دورتموند ضد بي إس في، وأتليتكو مدريد أمام إنتر ميلان، المقرر إقامتها هذا الأسبوع ضمن جولات دور الستة عشر من دوري الأبطال الأوروبي لسنة 2024، سنقوم بعرض جدول مواعيد دوري أبطال أوروبا والقنوات البثية لها.

الفرق المتأهلة لـ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

تسابقت الفرق الأوروبية البارزة لضمان أماكنها في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2024، ومن ضمن هذه الفرق:

بايرن ميونخ الألماني، الذي أحرز الفوز بثلاثية نظيفة على لاتسيو في لقاء الإياب، متعافيًا من خسارة بنتيجة 1-0 في لقاء الذهاب.

باريس سان جيرمان، الذي تغلب على ريال سوسيداد بمجموع 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

كما ستقام قرعة دور الربع نهائي من البطولة يوم الجمعة الموافق لـ 15 مارس/آذار 2024.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا القادمة

تنتظر عشاق الكرة المستديرة بشغف مواجهات حاسمة في دور الـ16 من البطولة الحالية، إليكم جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2024:

الفريقين التاريخ الوقت التوقيت أرسنال ضد بورتو الثلاثاء 12 مارس 2024 10:00 مساءً القاهرة برشلونة ونابولي الثلاثاء 12 مارس 2024 10:00 مساءً القاهرة دورتموند ضد بي أس في الأربعاء 13 مارس 2024 11:00 مساءً الرياض أتلتيكو مدريد ضد الإنتر الأربعاء 13 مارس 2024 11:00 مساءً الرياض

القنوات الناقلة لمباريات الشامبيونزليج 2024

ستنقل شبكة بي إن سبورتس القطرية بشكل مباشر وحصري ماتشات دوري أبطال أوروبا لعام 2024، كونها الناقل الحصري لهذا الحدث الكبير في منطقة الشرق الأوسط، والمتابعون سيحظون بفرصة مشاهدة اللعب بوضوح تام بتقنية HD، بشرط التسجيل المسبق في الخدمة.

علاوة على ذلك، يوفر تطبيق TOD TV لمشتركيه فرصة ذهبية لتتبع كافة تفاصيل وأحداث البطولة عبر الإنترنت، مع تقديم خدمة البث الحي لجميع المواجهات الهامة والشيقة في الشامبيونزليج.