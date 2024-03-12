“عيالك مش هيقومو من قدام التلفزيون” تردد قناة كراميش 2024 بجودة مرتفعة.. نزلها وابسط ولادك..!!

يسعى الكثير من الأمهات والأطفال بشكل مستمر لمعرفة التردد الجديد لقناة كراميش لعام 2024، والتي تحظى بمكانة كواحدة من أبرز القنوات المخصصة لبث برامج الأطفال التي تشد انتباه الصغار وجمهور المتابعين بفضل محتواها الجذاب والمتنوع، وفي هذا السياق سنقدم لكم عبر موقعنا كافة التفاصيل المتعلقة بالتردد الجديد لقناة كراميش لعام 2024 وكل ما يتعلق بالقناة.

تردد قناة كراميش 2024

تعتبر قناة كراميش واحدة من أبرز القنوات الموجهة للأطفال والتي تبث برامج تعليمية مع ترفيهية للصغار، وسوف نقدم لكم عبر موقعنا الإلكتروني الترددات الخاصة بقناة كراميش على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد قناه كراميش علي النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناه كراميش علي عرب سات

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:6/5.

مميزات قناه كراميش

نظرا للخصائص البارزة والمزايا المتعددة التي تشتهر بها قناة كراميش، يحرص عدد كبير من الأطفال على المتابعة والاستمتاع بما تقدمه القناة من محتوى، حيث:

هذه القنوات متاحة للمشاهدة بدون الحاجة إلى دفع تكاليف اشتراك أو رسوم شهرية.

إلى جانب دعم قضية نبيلة، يوفر المحتوى باقة متنوعة من البرامج الثقافية والأفلام الكرتونية التي تتناسب مع الصغار.

البيانات تنسجم مع أحكام الإسلام وتتناسب مع الأعراف العربية.

تتميز مقاطع الفيديو بدقة عالية ولا تعاني من أي تشوهات، ما يمنح المشاهد تجربة رائعة أثناء المتابعة.

لحل مشكلة دون الأطفال بالملل، تحرص القناة على عدم إدراج استراحات إعلانية ممتدة.

كيفية ضبط تردد قناة كراميش 2024

أصبح من السهل تنزيل تردد قناه كراميش الخاصة بالأطفال على التليفزيون، وفي خلال الخطوات التالية سنعرض لكم طرق ضبط تردد قناة كراميش 2024 وهي: