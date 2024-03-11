أفكار اقتصادية ولذيذة لمنيو فطار وسحور رمضان

منيو فطار رمضان، دائما ماتبحث كل ربة منزل عن أعمل ايه فى عزومة رمضان، تبحث عن أفكار ووصفات لتحضير أشهى الأكلات بأسهل الطرق وسوف نقدم لكم من خلال موقعنا بعض الأفكار التى تساعد عليكى الامر، كما نوضح لكم أفضل التوابل التى يجب أن تتوافر لديكى بالمطبخ مثل ( السماق- الجنزبيل- ثوم البودر- البصل بودر- زعتر- نعناع ناشف- عسل الأسود).

منيو رمضان2024، يفضل تحضير جدول اسبوعى لأكلات رمضان لتيسير الأمر، ومع ارتفاع الأسعار يمكن تحضير أشهى الوصفات بالمنزل مثل طعم محلات من مشروبات رمضانية، اكلات رمضانية مثل الكفتة المشوية ودجاج مشوى يذهب الجميع إلى شرائها من المحلات ولكن يمكن تحضيرها بالمنزل مع التركيز على التوابل المضاف إليها ووقت التتبيل.

منيو فطار رمضان

كما سبق وقدمنا لكم تفريزات رمضان، الأن أفكار منيو رمضان لذيذ، ويمكن التغير بها حسب الرغبة، ويجب التركيز على بعض النقاط الهامة لتقديم أشهى الأكلات، الفراخ( الدواجن) يجب ان تضع فى محلول النقع لمدة لا تقل عن ساعة وهو ملح وخل وعصير ليمون وقليل من السكر، ثم يغسل جيدا ويتم تحضير التتبيلة على حسب سوف تطهى على الفحم مشوية او فى صنية فى الفرن مع شرائح الخضار المشكل وفى حالة الشوى يفضل ان تضع فى التتبيلة ليلة كاملة.

بط محشى+ محاشى+ملوخية+ طبق سلطة خضراء+ شوربة لسان عصفور. بط+ رقائق باللحمة المفرومة+ سمبوسك بالجبن+ سلطة زبادى. كوردن بلو+ أرز بسمتى+ سلطة+ أصابع جلاش بمشكل جبن. فراخ مشوية+ مكرونة بالبشاميل+ سلطة كول سلو. بانية+ مكرونة بصوص الأحمر+ بطاطس محمرة. صنية بطاطس بالفراخ+أرز بالشعرية+سلطة خضراء. حمام كداب+ سلطة الحاتى+ شوربة+ أرز. كفتة داود باشا+ ارز+شوربة لسان عصفور+سلطة. مكرونة بولونيز باللحمة المفرومة+ خضار سوتية+بطاطس محمرة. بانية مشوى+ سلطة طحينة+ شوربة+مكرونة.

منيو سحور رمضان