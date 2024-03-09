“عاجل“ متى ليلة الشك رمضان 2024 في الدول العربية والاسلامية

قامت وزارة الشئون الدينية والأوقاف الجزائرية بالإجابة عن التسائل عن موعد يوم الشك رمضان 2024 الجزائر لما لتلك الليلة من مكانة كبيرة لدى المسلمين في كل أنحاء العالم وخاصة بالنسبة للشعب الجزائري الذين يقومون بتسمية هذا اليوم بيوم الشك وسمي بهذا الإسم لأنه اليوم الذي يتم فيه معرفة إن كان هذا أخر يوم في شهر شعبان وبالتالي يكون اليوم التالي له أول يوم في شهر رمضان المبارك ويسمى أيضا في بعض الدول العربية والإسلامية بليلة الوقفة أي أنها وقفة رمضان ونبين في التقرير التالي كافة التفاصيل.

متى ليله الشك رمضان 2024 في الجزائر

تقوم وزارة الشؤون والأوقاف في دولة الجزائر بتحرى رؤية هلال شهر رمضان المعظم في أخر يوم من أيام شهر شعبان وهو من المتوقع أن ستكون يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 وهو يوم 29 شعبان 1445 ومن المنتظر أنه ستتم رؤية هلال شهر رمضان المعظم في دولة الجزائر في ذلك اليوم وعليه فإنه من المتوقع أن تكون أول أيام الشهر الفضيل يوم الأثنين الموافق 11 من شهر مارس 2024.

غرة شهر رمضان بالجزائر 2024

قام مركز الفلك الدولي بإصدار بيان يؤكد فيه على أن جميع الدول العربية سوف تقوم بتحري رؤية هلال شهر رمضان المعظم يوم الأحد الموافق 10 مارس 2023 وعليه فإن شهر رمضان المبارك سوف يكون أول أيامه يوم الأثنين 11 مارس 2024 الأول من رمضان وكما وضح البيان أنه يوجد بعض الدول التي سوف تصوم في نفس اليوم مثل مصر والأردن وقطر والإمارات والسعودية.