بعد طول انتظار… حقيقة عرض جزء جديد من مسلسل بسنت ودياسطي في رمضان 2024 والقنوات الناقله

بعد الإعلان الذي نشره الفنان صلاح عبد الله على أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي عن عرض جزء جديد من مسلسل بسنت ودياسطي في رمضان 2024، وازدادت التساؤلات عن حقيقة الأمر، وعن مشاركة الفنانة حنان ترك في مسلسل بسنت ودياسطي بعد أن قامت باعتزال التمثيل، أم أنه سيكون هناك ممثلة أخرى بديلة لها تقوم بدور بسنت.

حقيقة عرض جزء جديد من مسلسل بسنت ودياسطي في رمضان 2024

أعلن النجم صلاح عبد الله عن عرض جزء جديد من مسلسل بسنت ودياسطي في رمضان 2024، ثم قام بعد ذلك بتوضيح أنه كان هناك خطأ، وليس هناك أي أجزاء جديدة أخرى سوف يتم إنتاجها من المسلسل الكرتوني، ولكن سيستمر عرض الأجزاء القديمة منه، والذي تم إنتاجه في عام 2008 في حلقات تصل مدتها إلى حوالي 15 دقيقة، وتدور أحداثه حول دياسطي الذي يعيش في قرية من قرر الريف المصري وزوجته بسنت، ويعرض المسلسل أحداث حول دخول التكنولوجيا في حياتنا اليومية، وما له من تأثيرات على المجتمع وعلي الأسرة وتعلق الإنسان بها لدرجة إهماله حياته ومهامه، والاقتناع بكل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي كل تلك الأحداث تقدم في شكل يحمل الصورة الكوميدية حتى يتفهمها المشاهدون.

أبطال مسلسل بسنت ودياسطي

شارك في الأجزاء السابقة من مسلسل بسنت ودياسطي عدد من النجوم الكبار، وهم الآتي:

الفنانة حنان ترك، والتي لعبت دوراً بسنت زوجة دياسطي الزوجة الريفية البسيطة.

الفنان صلاح عبد الله، والذي لعب دور دياسطي.

النجمة إنعام سالوسة، والتي كانت في دور والدة دياسطي.

النجم سامح حسين أحد أصدقاء دياسطي.

الممثل سيد الرومي.

إخراج سامح مصطفى.

تأليف السيناريست أحمد سيد أمين.

أحدث أعمال صلاح عبد الله

ويعيش الفنان صلاح عبد الله حالة من النشاط الفني، ضمن السباق الرمضاني لعام 2024، حيث يشارك في مجموعة من الأعمال هي: العتاولة، وحرب الجبالي، وجري الوحوش، وسر إلهي، وخالد نور وولده نور خالد، وعتبات البهجة.