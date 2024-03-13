“خلي الولاد تتسلى” نزل تردد قناة بطوط اخر تحديث .. شغليها للأولاد في الليل ونهار

من منا لا يرغب في تنزيل تردد قناة بطوط على الريسيفر الخاص به بالطبع جميع الأهالي يبحثون عن التردد الجديد لهذه القناة المميزة، لا سيما أن هذه القناة تعتبر من أقوى القنوات المتخصصة في عرض محتوى الأطفال في الوطن العربي بشكل عام، بالإضافة إلى أنه من خلال متابعة هذه القناة سوف يتمكن صغاركم من الاستمتاع والشعور بالراحة والعودة للشقاوة نتيجة وجود الكثير من الأغاني التي يحب الأطفال ترديدها مع وجود مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية الرائعة.

تردد قناة بطوط

يبحث الآباء والأمهات عن التردد الصحيح والجديد الذي من خلاله يصلون إلى تردد قناة بطوط التي تقدم محتوى للأطفال مفيدا وثريا بالمعلومات، وبالتالي تزيد من معرفتهم بطبيعة الأشياء من حولهم بالإضافة إلى أن القناة تقدم مجموعة مميزة من البرامج التي تساعد في تنمية مهارة الطفل من ناحية، وكذلك تجعل الطفل يستمتع بقضاء وقته أمام شاشتها من ناحية أخرى.

على أن يكون تردد هذه القناة المميزة التي استطاعت أن تثبت أحقيتها في الاستحواذ على قلوب الأطفال جاء على هذا النحو التالي:

التردد: 11494.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الأفلام المعروضة على قناة بطوط

من أكثر ما يميز قناة بطوط الفضائية الكرتونية عن غيرها من القنوات المهتمة بتقديم محتوى للأطفال أنها تعرضت مجموعة من الأفلام الكرتونية المميزة التي ينتظرها الكبير قبل الصغير، لكن لن يتمكن الأشخاص من متابعة هذه الأفلام المميزة إلا من خلال تنزيل تردد قناة بطوط، وإليكم مجموعة من أشهر الأفلام الكرتونية التي يتم عرضها بشكل مجاني على شاشة قناة بطوط: