“لولو حلوة وشيك ” استقبل تردد قناة وناسة لولو نايل سات ليستمتع بها طفلك علي مدار اليوم

نال تردد قناة وناسة لولو اهتمام الكثير حيث أن القناة تمكنت من تحقيق شهرة واسعة على مستوى الوطن العربي في خلال فترة قصيرة، كما أصبح لديها عدد هائل من المتابعين والمعجبين الذين يقضون الكثير من الوقت للتمتع بمحتوى القناة المميز والرائع، والذي يحتوى على أجمل الأغاني والأناشيد التي تتميز بطابعها الترفيهي التثقيفي، والتي تساعد الأطفال على إمكانية حفظ الحروف العربية والخروف الإنكليزية وكل أسماء الحيوانات وأيضا أسماء الخضروات والفواكه بجانب ذلك التمييز بين الأحجام والأشكال الهندسية.

تردد قناة وناسة لولو

يمكن الحصول عليه بكل سهولة وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

تردد قناة وناسة لولو هو: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: ⅚.

الجودة: SD.

كما يمكن الحصول على القناة من خلال القمر الصناعي عرب سات وتثبيتها وذلك من خلال متابعة الأسطر التالية:

تردد قناة وناسة لولو: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة للقناة: HD.

الأغاني التي تبثها قناة وناسة لولو

تبث القناة باقة مميزة ومتنوعة من الأغاني الترفيهيه التي يحبها الأطفال ويستمتعون بها والمقدمة من قبل شخصية لولو، ومنها: