فرحي ولادك وحمليها.. تردد قناة وناسة 2024 بجودة ممتازه.. ثبتها الان

تم تجديد التردد الخاص بقناة وناسة التي تستهدف الأطفال وتبث عبر القمر الصناعي نايل سات، حيث تهدف هذه القناة إلى الفئة العمرية الصغيرة، حيث تقدم محتوى تعليمي ترفيهي مصمم لتطوير مهاراتهم والتعلم بطريقة ممتعة، أيضا توفر قناة وناسة بيبي محتوى ترفيهي للأطفال، وسوف نقدم لكم في هذا المقال معلومات إضافية عن القناة وطرق الوصول إليها بما في ذلك الترددات الخاصة بها.

نبذة عن قناة وناسة للأطفال

تعتبر قناة وناسة بيبي من أهم المنصات الرائدة في مجال البث الفضائي هذه القناة التي تحتل مكانة مرموقة كإحدى القنوات المتميزة، والتي تستهدف فئة اليافعين في العالم العربي، حيث نجحت في جذب ملايين الأطفال من مختلف البقاع، وقد تمكنت من تحقيق إنجازات بارزة خلال فترة زمنية قصيرة.

قامت القناة بتحميل مقاطع الفيديو الخاصة بها على صفحتها في يوتيوب في البداية، ثم شهدت تزايدا للمشاهدين مع مرور الوقت وارتفع عدد المتابعين، مما أدى إلى إنشاء قناتها الخاصة على البث التلفزيوني.

برامج قناة وناسة بيبي

تبث قناة وناسة الموجهة للأطفال تشكيلة متعددة من الأناشيد والفيديوهات المخصصة للأطفال على مدار الساعة، وهي معروفة بتقديمها لباقة من الأناشيد الشهيرة عبر شاشتها:

وينك يا لولو.

وناسة.

يلا تنام.

لولو ضاعت.

الو شرطة حرامي.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11430 (V) 27500 – 3/4 SD اسم القناة على قائمة القنوات “Wanasat Baby“

طريقة استقبال التردد الحديث

يمكنكم بسهولة تلقي إشارة البث للتردد الجديد من خلال جهاز الاستقبال الخاص بكم، انقروا على الزر المعد للوصول إلى الإعدادات أو القائمة الرئيسية، ومن تلك النقطة اختاروا الخيار الخاص بالإعداد أو الإعدادات التقنية، ومن ثم انتقلوا إلى خيار التثبيت اليدوي.

ستظهر لك صفحة خاصة بضبط ترددات البث على الشاشة، أدخل البيانات المطلوبة مثل قيمة التردد والاستقطاب ومعدل ترميز الرموز، ثم اضغط على الزر المخصص لبدء عملية البحث حتى اكتمال هذه العملية ثم حفظ .