Ramadan in America امساكية شهر رمضان في امريكا 2024 ومواعيد الافطار ومواقيت الصلاة والسحور في كل الولايات
امساكية شهر رمضان في امريكا 2024
امساكية شهر رمضان في امريكا 2024، نقدم لكم اليوم امساكية شهر رمضان في امريكا 2024 كاملة والتي تحتوي على مواقيت الصلوات الخمسة، وكذلك مواعيد الافطار والسحور والامساك على مدار الشهر الكريم في كافة الولايات الامريكية:”كاليفورنيا، شيكاغو، نيويورك، سان فرانسيسكو،…”، وذلك بالتزامن مع اقتراب حلول الشهر الكريم الذي أصبح يفصلنا عنه يومين فقط.
امساكية شهر رمضان في امريكا 2024
واليكم امساكية شهر رمضان في امريكا 2024 كاملة للتعرف على عدد ساعات الصوم ومواعيد الصلاة، حيث توجد في الولايات المتحدة الامريكية الكثير من العرب المسلمين، وتختلف مواعيد الافطار والصلوات اليومية من ولاية لأخرى بحسب موقع المدينة بالنسبة لخط غرينتش.
امساكية رمضان 2024 في واشنطن
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|الفجر
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الاثنين
|01
|11-03-2024
|05:56
|13:18
|16:37
|19:12
|20:35
|الثلاثاء
|02
|12-03-2024
|05:55
|13:18
|16:37
|19:13
|20:36
|الاربعاء
|03
|13-03-2024
|05:53
|13:17
|16:38
|19:14
|20:37
|الخميس
|04
|14-03-2024
|05:51
|13:17
|16:38
|19:15
|20:38
|الجمعة
|05
|15-03-2024
|05:50
|13:17
|16:39
|19:16
|20:39
|السبت
|06
|16-03-2024
|05:48
|13:16
|16:39
|19:17
|20:40
|الاحد
|07
|17-03-2024
|05:47
|13:16
|16:40
|19:18
|20:41
|الاثنين
|08
|18-03-2024
|05:45
|13:16
|16:40
|19:19
|20:42
|الثلاثاء
|09
|19-03-2024
|05:43
|13:16
|16:41
|19:20
|20:43
|الاربعاء
|10
|20-03-2024
|05:42
|13:15
|16:41
|19:21
|20:45
|الخميس
|11
|21-03-2024
|05:40
|13:15
|16:42
|19:22
|20:46
|الجمعة
|12
|22-03-2024
|05:38
|13:15
|16:42
|19:23
|20:47
|السبت
|13
|23-03-2024
|05:36
|13:14
|16:42
|19:24
|20:48
|الاحد
|14
|24-03-2024
|05:35
|13:14
|16:43
|19:24
|20:49
|الاثنين
|15
|25-03-2024
|05:33
|13:14
|16:43
|19:25
|20:50
|الثلاثاء
|16
|26-03-2024
|05:31
|13:14
|16:44
|19:26
|20:51
|الاربعاء
|17
|27-03-2024
|05:30
|13:13
|16:44
|19:27
|20:52
|الخميس
|18
|28-03-2024
|05:28
|13:13
|16:44
|19:28
|20:53
|الجمعة
|19
|29-03-2024
|05:26
|13:13
|16:45
|19:29
|20:55
|السبت
|20
|30-03-2024
|05:24
|13:12
|16:45
|19:30
|20:56
|الاحد
|21
|31-03-2024
|05:23
|13:12
|16:46
|19:31
|20:57
|الاثنين
|22
|01-04-2024
|05:21
|13:12
|16:46
|19:32
|20:58
|الثلاثاء
|23
|02-04-2024
|05:19
|13:11
|16:46
|19:33
|20:59
|الاربعاء
|24
|03-04-2024
|05:17
|13:11
|16:47
|19:34
|21:00
|الخميس
|25
|04-04-2024
|05:15
|13:11
|16:47
|19:35
|21:01
|الجمعة
|26
|05-04-2024
|05:14
|13:11
|16:47
|19:36
|21:03
|السبت
|27
|06-04-2024
|05:12
|13:10
|16:47
|19:37
|21:04
|الاحد
|28
|07-04-2024
|05:10
|13:10
|16:48
|19:38
|21:05
|الاثنين
|29
|08-04-2024
|05:08
|13:10
|16:48
|19:39
|21:06
|الثلاثاء
|30
|09-04-2024
|05:07
|13:09
|16:48
|19:40
|21:07
امساكية رمضان 2024 في نيويورك
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|الفجر
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الاثنين
|01
|11-03-2024
|05:42
|13:06
|16:23
|18:59
|20:25
|الثلاثاء
|02
|12-03-2024
|05:41
|13:05
|16:23
|19:00
|20:26
|الاربعاء
|03
|13-03-2024
|05:39
|13:05
|16:24
|19:01
|20:27
|الخميس
|04
|14-03-2024
|05:37
|13:05
|16:25
|19:02
|20:28
|الجمعة
|05
|15-03-2024
|05:35
|13:05
|16:25
|19:03
|20:29
|السبت
|06
|16-03-2024
|05:34
|13:04
|16:26
|19:04
|20:30
|الاحد
|07
|17-03-2024
|05:32
|13:04
|16:26
|19:05
|20:31
|الاثنين
|08
|18-03-2024
|05:30
|13:04
|16:27
|19:06
|20:33
|الثلاثاء
|09
|19-03-2024
|05:28
|13:03
|16:27
|19:08
|20:34
|الاربعاء
|10
|20-03-2024
|05:27
|13:03
|16:28
|19:09
|20:35
|الخميس
|11
|21-03-2024
|05:25
|13:03
|16:28
|19:10
|20:36
|الجمعة
|12
|22-03-2024
|05:23
|13:03
|16:29
|19:11
|20:37
|السبت
|13
|23-03-2024
|05:21
|13:02
|16:30
|19:12
|20:39
|الاحد
|14
|24-03-2024
|05:19
|13:02
|16:30
|19:13
|20:40
|الاثنين
|15
|25-03-2024
|05:18
|13:02
|16:30
|19:14
|20:41
|الثلاثاء
|16
|26-03-2024
|05:16
|13:01
|16:31
|19:15
|20:42
|الاربعاء
|17
|27-03-2024
|05:14
|13:01
|16:31
|19:16
|20:43
|الخميس
|18
|28-03-2024
|05:12
|13:01
|16:32
|19:17
|20:45
|الجمعة
|19
|29-03-2024
|05:10
|13:00
|16:32
|19:18
|20:46
|السبت
|20
|30-03-2024
|05:08
|13:00
|16:33
|19:19
|20:47
|الاحد
|21
|31-03-2024
|05:06
|13:00
|16:33
|19:20
|20:48
|الاثنين
|22
|01-04-2024
|05:05
|13:00
|16:34
|19:21
|20:50
|الثلاثاء
|23
|02-04-2024
|05:03
|12:59
|16:34
|19:22
|20:51
|الاربعاء
|24
|03-04-2024
|05:01
|12:59
|16:34
|19:23
|20:52
|الخميس
|25
|04-04-2024
|04:59
|12:59
|16:35
|19:24
|20:53
|الجمعة
|26
|05-04-2024
|04:57
|12:58
|16:35
|19:25
|20:55
|السبت
|27
|06-04-2024
|04:55
|12:58
|16:36
|19:26
|20:56
|الاحد
|28
|07-04-2024
|04:53
|12:58
|16:36
|19:27
|20:57
|الاثنين
|29
|08-04-2024
|04:51
|12:58
|16:36
|19:29
|20:59
|الثلاثاء
|30
|09-04-2024
|04:49
|12:57
|16:37
|19:30
|21:00
امساكية رمضان 2024 في لوس انجلوس
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|الفجر
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الاثنين
|01
|11-03-2024
|05:45
|13:03
|16:24
|18:58
|20:16
|الثلاثاء
|02
|12-03-2024
|05:44
|13:03
|16:25
|18:59
|20:17
|الاربعاء
|03
|13-03-2024
|05:42
|13:02
|16:25
|19:00
|20:18
|الخميس
|04
|14-03-2024
|05:41
|13:02
|16:25
|19:01
|20:19
|الجمعة
|05
|15-03-2024
|05:39
|13:02
|16:26
|19:01
|20:20
|السبت
|06
|16-03-2024
|05:38
|13:01
|16:26
|19:02
|20:21
|الاحد
|07
|17-03-2024
|05:37
|13:01
|16:26
|19:03
|20:21
|الاثنين
|08
|18-03-2024
|05:35
|13:01
|16:26
|19:04
|20:22
|الثلاثاء
|09
|19-03-2024
|05:34
|13:01
|16:27
|19:04
|20:23
|الاربعاء
|10
|20-03-2024
|05:32
|13:00
|16:27
|19:05
|20:24
|الخميس
|11
|21-03-2024
|05:31
|13:00
|16:27
|19:06
|20:25
|الجمعة
|12
|22-03-2024
|05:29
|13:00
|16:27
|19:07
|20:26
|السبت
|13
|23-03-2024
|05:28
|12:59
|16:28
|19:08
|20:26
|الاحد
|14
|24-03-2024
|05:26
|12:59
|16:28
|19:08
|20:27
|الاثنين
|15
|25-03-2024
|05:25
|12:59
|16:28
|19:09
|20:28
|الثلاثاء
|16
|26-03-2024
|05:23
|12:58
|16:28
|19:10
|20:29
|الاربعاء
|17
|27-03-2024
|05:22
|12:58
|16:29
|19:11
|20:30
|الخميس
|18
|28-03-2024
|05:20
|12:58
|16:29
|19:11
|20:31
|الجمعة
|19
|29-03-2024
|05:19
|12:58
|16:29
|19:12
|20:32
|السبت
|20
|30-03-2024
|05:17
|12:57
|16:29
|19:13
|20:33
|الاحد
|21
|31-03-2024
|05:16
|12:57
|16:29
|19:14
|20:34
|الاثنين
|22
|01-04-2024
|05:14
|12:57
|16:29
|19:14
|20:34
|الثلاثاء
|23
|02-04-2024
|05:13
|12:56
|16:30
|19:15
|20:35
|الاربعاء
|24
|03-04-2024
|05:11
|12:56
|16:30
|19:16
|20:36
|الخميس
|25
|04-04-2024
|05:10
|12:56
|16:30
|19:17
|20:37
|الجمعة
|26
|05-04-2024
|05:08
|12:55
|16:30
|19:17
|20:38
|السبت
|27
|06-04-2024
|05:07
|12:55
|16:30
|19:18
|20:39
|الاحد
|28
|07-04-2024
|05:05
|12:55
|16:30
|19:19
|20:40
|الاثنين
|29
|08-04-2024
|05:04
|12:55
|16:30
|19:20
|20:41
|الثلاثاء
|30
|09-04-2024
|05:02
|12:54
|16:31
|19:20
|20:42
امساكية رمضان 2024 في سان فرانسيسكو
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|الفجر
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الاثنين
|01
|11-03-2024
|05:59
|13:20
|16:39
|19:14
|20:36
|الثلاثاء
|02
|12-03-2024
|05:57
|13:19
|16:39
|19:15
|20:37
|الاربعاء
|03
|13-03-2024
|05:56
|13:19
|16:40
|19:16
|20:38
|الخميس
|04
|14-03-2024
|05:54
|13:19
|16:40
|19:17
|20:39
|الجمعة
|05
|15-03-2024
|05:52
|13:18
|16:41
|19:18
|20:40
|السبت
|06
|16-03-2024
|05:51
|13:18
|16:41
|19:19
|20:41
|الاحد
|07
|17-03-2024
|05:49
|13:18
|16:42
|19:19
|20:42
|الاثنين
|08
|18-03-2024
|05:48
|13:18
|16:42
|19:20
|20:43
|الثلاثاء
|09
|19-03-2024
|05:46
|13:17
|16:43
|19:21
|20:44
|الاربعاء
|10
|20-03-2024
|05:44
|13:17
|16:43
|19:22
|20:45
|الخميس
|11
|21-03-2024
|05:43
|13:17
|16:43
|19:23
|20:46
|الجمعة
|12
|22-03-2024
|05:41
|13:16
|16:44
|19:24
|20:47
|السبت
|13
|23-03-2024
|05:39
|13:16
|16:44
|19:25
|20:48
|الاحد
|14
|24-03-2024
|05:38
|13:16
|16:45
|19:26
|20:49
|الاثنين
|15
|25-03-2024
|05:36
|13:15
|16:45
|19:27
|20:50
|الثلاثاء
|16
|26-03-2024
|05:34
|13:15
|16:45
|19:28
|20:51
|الاربعاء
|17
|27-03-2024
|05:33
|13:15
|16:46
|19:29
|20:52
|الخميس
|18
|28-03-2024
|05:31
|13:15
|16:46
|19:30
|20:53
|الجمعة
|19
|29-03-2024
|05:29
|13:14
|16:46
|19:31
|20:54
|السبت
|20
|30-03-2024
|05:28
|13:14
|16:47
|19:31
|20:56
|الاحد
|21
|31-03-2024
|05:26
|13:14
|16:47
|19:32
|20:57
|الاثنين
|22
|01-04-2024
|05:24
|13:13
|16:47
|19:33
|20:58
|الثلاثاء
|23
|02-04-2024
|05:23
|13:13
|16:48
|19:34
|20:59
|الاربعاء
|24
|03-04-2024
|05:21
|13:13
|16:48
|19:35
|21:00
|الخميس
|25
|04-04-2024
|05:19
|13:12
|16:48
|19:36
|21:01
|الجمعة
|26
|05-04-2024
|05:17
|13:12
|16:48
|19:37
|21:02
|السبت
|27
|06-04-2024
|05:16
|13:12
|16:49
|19:38
|21:03
|الاحد
|28
|07-04-2024
|05:14
|13:12
|16:49
|19:39
|21:04
|الاثنين
|29
|08-04-2024
|05:12
|13:11
|16:49
|19:40
|21:06
|الثلاثاء
|30
|09-04-2024
|05:11
|13:11
|16:49
|19:41
|21:07
ادعية استقبال شهر رمضان 2024
- اللهم بلغنا رمضان وأهله علينا بالأمن والإيمان.. وارفع عنا البلاء.. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.
- اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا.
- اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا، اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين، واجعله شهر للنصر والتمجيد في كل مكان يا رب العالمين.
- ربي أدخل شهر رمضان علينا وأنت راض عنا واجعله شھرا تتبدل فيه ذنوبنا إلى حسنات وهمومنا إلى أفراح وأحلامنا إلى واقع.
- اللهم ارزقنا في شهر رمضان قيام ليلة القدر، وشرف زيارة المسجد الحرام، وحج بيتك الكريم، والزيارة قبر حبيبك سيدنا محمد.
- اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهوّن به على مصائب الدنيا.
- اللهم لا تؤاخذنا في شهر رمضان، واغفر لنا الخطايا والذنوب، وَلا تعرضنا فيهِ للبلاء والأمراض، واشرح لنا صدورنا بأمنك يا أمان المستضعفين
اشتعل البحث عبر محركات البجث جوجل من قبل المسلمين المقيمين في امريكا من كل الدول والبلدان العربية على موعد اذان المغرب في شهر رمضان وفقا للتوقيت المحلي لدولة امريكا، ولذلك فقد نشرنا لكم من خلال السطور الماضية امساكية شهر رمضان لكل ايام شهر رضمان.