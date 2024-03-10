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Ramadan in America امساكية شهر رمضان في امريكا 2024 ومواعيد الافطار ومواقيت الصلاة والسحور في كل الولايات

امساكية شهر رمضان في امريكا 2024

Dina elmaghrabyمنذ يوم واحد
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امساكية شهر رمضان في امريكا 2024
امساكية شهر رمضان في امريكا 2024

امساكية شهر رمضان في امريكا 2024، نقدم لكم اليوم امساكية شهر رمضان في امريكا 2024 كاملة والتي تحتوي على مواقيت الصلوات الخمسة، وكذلك مواعيد الافطار والسحور والامساك على مدار الشهر الكريم في كافة الولايات الامريكية:”كاليفورنيا، شيكاغو، نيويورك، سان فرانسيسكو،…”، وذلك بالتزامن مع اقتراب حلول الشهر الكريم الذي أصبح يفصلنا عنه يومين فقط.

امساكية شهر رمضان في امريكا 2024

واليكم امساكية شهر رمضان في امريكا 2024 كاملة للتعرف على عدد ساعات الصوم ومواعيد الصلاة، حيث توجد في الولايات المتحدة الامريكية الكثير من العرب المسلمين، وتختلف مواعيد الافطار والصلوات اليومية من ولاية لأخرى بحسب موقع المدينة بالنسبة لخط غرينتش.

امساكية رمضان 2024 في واشنطن

اليومرمضانميلاديالفجرالظهرالعصرالمغربالعشاء
الاثنين0111-03-202405:5613:1816:3719:1220:35
الثلاثاء0212-03-202405:5513:1816:3719:1320:36
الاربعاء0313-03-202405:5313:1716:3819:1420:37
الخميس0414-03-202405:5113:1716:3819:1520:38
الجمعة0515-03-202405:5013:1716:3919:1620:39
السبت0616-03-202405:4813:1616:3919:1720:40
الاحد0717-03-202405:4713:1616:4019:1820:41
الاثنين0818-03-202405:4513:1616:4019:1920:42
الثلاثاء0919-03-202405:4313:1616:4119:2020:43
الاربعاء1020-03-202405:4213:1516:4119:2120:45
الخميس1121-03-202405:4013:1516:4219:2220:46
الجمعة1222-03-202405:3813:1516:4219:2320:47
السبت1323-03-202405:3613:1416:4219:2420:48
الاحد1424-03-202405:3513:1416:4319:2420:49
الاثنين1525-03-202405:3313:1416:4319:2520:50
الثلاثاء1626-03-202405:3113:1416:4419:2620:51
الاربعاء1727-03-202405:3013:1316:4419:2720:52
الخميس1828-03-202405:2813:1316:4419:2820:53
الجمعة1929-03-202405:2613:1316:4519:2920:55
السبت2030-03-202405:2413:1216:4519:3020:56
الاحد2131-03-202405:2313:1216:4619:3120:57
الاثنين2201-04-202405:2113:1216:4619:3220:58
الثلاثاء2302-04-202405:1913:1116:4619:3320:59
الاربعاء2403-04-202405:1713:1116:4719:3421:00
الخميس2504-04-202405:1513:1116:4719:3521:01
الجمعة2605-04-202405:1413:1116:4719:3621:03
السبت2706-04-202405:1213:1016:4719:3721:04
الاحد2807-04-202405:1013:1016:4819:3821:05
الاثنين2908-04-202405:0813:1016:4819:3921:06
الثلاثاء3009-04-202405:0713:0916:4819:4021:07

امساكية رمضان 2024 في نيويورك

اليومرمضانميلاديالفجرالظهرالعصرالمغربالعشاء
الاثنين0111-03-202405:4213:0616:2318:5920:25
الثلاثاء0212-03-202405:4113:0516:2319:0020:26
الاربعاء0313-03-202405:3913:0516:2419:0120:27
الخميس0414-03-202405:3713:0516:2519:0220:28
الجمعة0515-03-202405:3513:0516:2519:0320:29
السبت0616-03-202405:3413:0416:2619:0420:30
الاحد0717-03-202405:3213:0416:2619:0520:31
الاثنين0818-03-202405:3013:0416:2719:0620:33
الثلاثاء0919-03-202405:2813:0316:2719:0820:34
الاربعاء1020-03-202405:2713:0316:2819:0920:35
الخميس1121-03-202405:2513:0316:2819:1020:36
الجمعة1222-03-202405:2313:0316:2919:1120:37
السبت1323-03-202405:2113:0216:3019:1220:39
الاحد1424-03-202405:1913:0216:3019:1320:40
الاثنين1525-03-202405:1813:0216:3019:1420:41
الثلاثاء1626-03-202405:1613:0116:3119:1520:42
الاربعاء1727-03-202405:1413:0116:3119:1620:43
الخميس1828-03-202405:1213:0116:3219:1720:45
الجمعة1929-03-202405:1013:0016:3219:1820:46
السبت2030-03-202405:0813:0016:3319:1920:47
الاحد2131-03-202405:0613:0016:3319:2020:48
الاثنين2201-04-202405:0513:0016:3419:2120:50
الثلاثاء2302-04-202405:0312:5916:3419:2220:51
الاربعاء2403-04-202405:0112:5916:3419:2320:52
الخميس2504-04-202404:5912:5916:3519:2420:53
الجمعة2605-04-202404:5712:5816:3519:2520:55
السبت2706-04-202404:5512:5816:3619:2620:56
الاحد2807-04-202404:5312:5816:3619:2720:57
الاثنين2908-04-202404:5112:5816:3619:2920:59
الثلاثاء3009-04-202404:4912:5716:3719:3021:00

امساكية رمضان 2024 في لوس انجلوس

اليومرمضانميلاديالفجرالظهرالعصرالمغربالعشاء
الاثنين0111-03-202405:4513:0316:2418:5820:16
الثلاثاء0212-03-202405:4413:0316:2518:5920:17
الاربعاء0313-03-202405:4213:0216:2519:0020:18
الخميس0414-03-202405:4113:0216:2519:0120:19
الجمعة0515-03-202405:3913:0216:2619:0120:20
السبت0616-03-202405:3813:0116:2619:0220:21
الاحد0717-03-202405:3713:0116:2619:0320:21
الاثنين0818-03-202405:3513:0116:2619:0420:22
الثلاثاء0919-03-202405:3413:0116:2719:0420:23
الاربعاء1020-03-202405:3213:0016:2719:0520:24
الخميس1121-03-202405:3113:0016:2719:0620:25
الجمعة1222-03-202405:2913:0016:2719:0720:26
السبت1323-03-202405:2812:5916:2819:0820:26
الاحد1424-03-202405:2612:5916:2819:0820:27
الاثنين1525-03-202405:2512:5916:2819:0920:28
الثلاثاء1626-03-202405:2312:5816:2819:1020:29
الاربعاء1727-03-202405:2212:5816:2919:1120:30
الخميس1828-03-202405:2012:5816:2919:1120:31
الجمعة1929-03-202405:1912:5816:2919:1220:32
السبت2030-03-202405:1712:5716:2919:1320:33
الاحد2131-03-202405:1612:5716:2919:1420:34
الاثنين2201-04-202405:1412:5716:2919:1420:34
الثلاثاء2302-04-202405:1312:5616:3019:1520:35
الاربعاء2403-04-202405:1112:5616:3019:1620:36
الخميس2504-04-202405:1012:5616:3019:1720:37
الجمعة2605-04-202405:0812:5516:3019:1720:38
السبت2706-04-202405:0712:5516:3019:1820:39
الاحد2807-04-202405:0512:5516:3019:1920:40
الاثنين2908-04-202405:0412:5516:3019:2020:41
الثلاثاء3009-04-202405:0212:5416:3119:2020:42

امساكية رمضان 2024 في سان فرانسيسكو

اليومرمضانميلاديالفجرالظهرالعصرالمغربالعشاء
الاثنين0111-03-202405:5913:2016:3919:1420:36
الثلاثاء0212-03-202405:5713:1916:3919:1520:37
الاربعاء0313-03-202405:5613:1916:4019:1620:38
الخميس0414-03-202405:5413:1916:4019:1720:39
الجمعة0515-03-202405:5213:1816:4119:1820:40
السبت0616-03-202405:5113:1816:4119:1920:41
الاحد0717-03-202405:4913:1816:4219:1920:42
الاثنين0818-03-202405:4813:1816:4219:2020:43
الثلاثاء0919-03-202405:4613:1716:4319:2120:44
الاربعاء1020-03-202405:4413:1716:4319:2220:45
الخميس1121-03-202405:4313:1716:4319:2320:46
الجمعة1222-03-202405:4113:1616:4419:2420:47
السبت1323-03-202405:3913:1616:4419:2520:48
الاحد1424-03-202405:3813:1616:4519:2620:49
الاثنين1525-03-202405:3613:1516:4519:2720:50
الثلاثاء1626-03-202405:3413:1516:4519:2820:51
الاربعاء1727-03-202405:3313:1516:4619:2920:52
الخميس1828-03-202405:3113:1516:4619:3020:53
الجمعة1929-03-202405:2913:1416:4619:3120:54
السبت2030-03-202405:2813:1416:4719:3120:56
الاحد2131-03-202405:2613:1416:4719:3220:57
الاثنين2201-04-202405:2413:1316:4719:3320:58
الثلاثاء2302-04-202405:2313:1316:4819:3420:59
الاربعاء2403-04-202405:2113:1316:4819:3521:00
الخميس2504-04-202405:1913:1216:4819:3621:01
الجمعة2605-04-202405:1713:1216:4819:3721:02
السبت2706-04-202405:1613:1216:4919:3821:03
الاحد2807-04-202405:1413:1216:4919:3921:04
الاثنين2908-04-202405:1213:1116:4919:4021:06
الثلاثاء3009-04-202405:1113:1116:4919:4121:07

ادعية استقبال شهر رمضان 2024

  • اللهم بلغنا رمضان وأهله علينا بالأمن والإيمان.. وارفع عنا البلاء.. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.
  • اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا.
  • اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا، اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين، واجعله شهر للنصر والتمجيد في كل مكان يا رب العالمين.
  • ربي أدخل شهر رمضان علينا وأنت راض عنا واجعله شھرا تتبدل فيه ذنوبنا إلى حسنات وهمومنا إلى أفراح وأحلامنا إلى واقع.
  • اللهم ارزقنا في شهر رمضان قيام ليلة القدر، وشرف زيارة المسجد الحرام، وحج بيتك الكريم، والزيارة قبر حبيبك سيدنا محمد.
  • اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهوّن به على مصائب الدنيا.
  • اللهم لا تؤاخذنا في شهر رمضان، واغفر لنا الخطايا والذنوب، وَلا تعرضنا فيهِ للبلاء والأمراض، واشرح لنا صدورنا بأمنك يا أمان المستضعفين

اشتعل البحث عبر محركات البجث جوجل من قبل المسلمين المقيمين في امريكا من كل الدول والبلدان العربية على موعد اذان المغرب في شهر رمضان وفقا للتوقيت المحلي لدولة امريكا، ولذلك فقد نشرنا لكم من خلال السطور الماضية امساكية شهر رمضان لكل ايام شهر رضمان.

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Dina elmaghrabyمنذ يوم واحد
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