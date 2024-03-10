حملها الان وفرح الاولاد.. تردد قناة كراميش الجديد 2024 بجودة مرتفعه
قناة كراميش تعتبر واحدة من قنوات الصدارة المتخصصة في عالم الأفلام الكرتونية، حيث تعرض العديد من الأناشيد والألحان المحببة لدى الصغار، وتبرز القناة بميزة تقديم محتواها بصورة متواصلة طوال اليوم دون توقف، ولا تجزئ العروض بإعلانات تجارية قد تثير إزعاج المشاهدين، وبفضل هذه الخصائص تحظى كراميش بشعبية كبيرة ويزداد البحث عن ترددها، وإذا أردت قناة تعليمية تغرس في طفلك القيم النبيلة والتصرفات الإيجابية، فمن المؤكد أن كراميش هي الخيار الأمثل لك.
تردد قناة كراميش الجديد 2024
استطاعت قناة كراميش أن تجذب جمهورا كبيرا منذ بدايتها بفضل المحتوى المميز الذي تقدمه للجمهور، وقد حققت هذا بفضل تشكيلتها المتعددة من الأناشيد والأغاني التي تتناول مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تلقى اهتماما من قبل الأطفال، وتشمل تعليمهم الحروف الأبجدية وتشجيعهم على أهمية أكل الخضروات والفواكه والإهتمام بصحتهم، إلى جانب الأغاني التي تعزز من قيم مساعدة الغير وتحث على الإبتعاد عن السلوكيات الضارة، ومن المهم أيضا أن نذكر أن للقناة ترددات جديدة في النقاط التي تلي:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11430
- معامل تصحيح الخطأ:3/4
- معدل الترميز:27500
- الاستقطاب: عمودي
- الجودة:HD
مميزات قناة كراميش
- نظرا للخصائص المميزة والمنافع الكثيرة التي توفرها قناة كراميش، يسعى الكثير من الأطفال لمشاهدتها والإستفادة من المحتوى المرح والتعليمي الذي تعرضه.
- من ضمن الوسائل المتوفرة للمشاهدة بدون الحاجة لتحمل تكاليف مادية أو الإشتراكات الدورية للتمتع بمتابعتها مجاناً.
- بالإضافة إلى الإسهام في قضية شريفة، يقدم المحتوى مجموعة متنوعة من البرامج التربوية ومسلسلات الرسوم المتحركة التي تناسب الأطفال.
- المعلومات تتوافق مع تعاليم الإسلام وتتلاءم مع عادات الثقافة العربية.
- تبرز مقاطع الفيديو بسبب جودتها المتميزة ووضوحها التام من دون أية تداخلات، مما يوفر تجربة مشاهدة مذهلة وممتعة.
- لحماية الأطفال من الملل، تتأكد القناة من التقليل من فترات الإعلانات الترويجية الطويلة.