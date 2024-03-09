فى عشر دقايق “اعملى بسبوسة الحلواني” أسهل وأنجح طريقة لعمل البسبوسة بطريقه المحلات بطعم رووووعه مرمله وطريه وشاربه الشربات

البسبوسة هي واحدة من أشهر الحلويات التي يحبها الكثيرون، وتعتبر إعدادها في المنزل أمرًا سهلا وممتعا، إذا كنت من محبي البسبوسة وترغب في تجربة تحضيرها بنفسك، فقد جئت إلى المكان المناسب، في هذه المقالة، سأشرح لك طريقة عمل البسبوسة في المنزل، بخطوات بسيطة ومبسطة، تابع القراءة لاكتشاف أسرار إعداد هذه الحلوى الشهية للبسبوسة.

طريقة عمل البسبوسة في المنزل

إذا كنت تبحث عن طريقة لتحضير البسبوسة في المنزل تشبه تلك المقدمة في المحلات، فأنت في المكان المناسب، سأقدم لك الآن طريقة فريدة وسهلة لتحضير البسبوسة التي تذوق تماما مثل تلك التي تأكلها في المحلات، هذه الوصفة تحتاج إلى مقادير بسيطة وسهلة الحصول عليها، تابع الخطوات التالية لتحضير البسبوسة المميزة:

المكونات:

– 2 كوب وربع من دقيق البسبوسة

– نصف كوب من السكر

– نصف كوب من السمن

– كوب وربع من الحليب

– 2 ملعقة كبيرة من العسل

– 2 ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور

مكونات الشربات:

– كوب وربع من السكر

– كوب ونصف من الماء

– ملعقة صغيرة من عصير الليمون

– ملعقة كبيرة من السمن البلدي

طريقة التحضير:

في وعاء، ضع الحليب وأضف إليه السكر والعسل. قم بتحريك المكونات جيدا حتى يذوب السكر تماما في الحليب.

في وعاء آخر، اخلط دقيق البسبوسة مع جوز الهند المبشور والسمن، قم بتحريك المكونات جيدا حتى تتغطى حبيبات الدقيق بالسمن.

أضف خليط الحليب والسكر والعسل إلى خليط الدقيق وجوز الهند. قم بالتخليط حتى تتجانس المكونات ولا تحتاج للعجن.

اسكب خليط البسبوسة في صينية مدهونة بالسمن بشكل جيد، ثم ضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة لتتماسك.

سخن الفرن إلى درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم اخبز البسبوسة في الفرن لمدة 25 دقيقة تقريبا حتى تصبح ذهبية اللون.

بعد أن تخرج البسبوسة من الفرن، اسكب الشربات الساخنة مباشرة فوقها، ثم اتركها لمدة 10 دقائق لتتشرب الشربات بشكل جيد.

اترك البسبوسة لتبرد تمامًا، ثم قطعها إلى قطع متساوية.

قدم البسبوسة اللذيذة في طبق التقديم واستمتع بها مع العائلة والأصدقاء.

أسرار نجاح تحضير البسبوسة:

اختيار السميد المناسب: قُومي بشراء السميد من محلات السوبرماركت الموثوقة، وتأكدي من أنه خالٍ من أي إضافات يتوفر السميد بنوعين: السميد الناعم والسميد الخشن يفضل استخدام السميد الخشن في تحضير البسبوسة، لأن استخدام السميد الناعم يجعلها تشبه الكيك.

استخدام الزبادي: يضفي استخدام الزبادي طعمًا رائعًا ونعومة فائقة للبسبوسة يفضل استخدام اللبن الزبادي البلدي الكامل الدسم، حيث يزيد مستوى الدسم في البسبوسة من طراوتها.

استخدام السمن البلدي: يعتبر استخدام السمن البلدي أفضل من استخدام السمن الأصفر أو الزبدة فاستخدام الزبدة يؤدي إلى جفاف البسبوسة وفقدان تماسكها، بينما السمن البلدي يساهم في إعطاء البسبوسة قواما متماسكا.

تقنية البس: تعتبر عملية البس هي المفتاح لنجاح البسبوسة يتم فيها مزج السميد بالسمن جيدا وفركه بين اليدين بحركات دائرية حتى يتشبع السميد بالسمن بالكامل. هذه العملية تعرف بعملية البس.

إضافة البيكنج باودر: يمكن إضافة رشة من مسحوق البيكنج لمكونات البسبوسة، حيث يساعد على امتصاص الشيرة بسرعة وتسهيل عملية نجاح البسبوسة.

إضافة الملح: لا تنسي إضافة رشة صغيرة من الملح إلى السميد، فهو يعد أحد أسرار نجاح البسبوسة أيضا.

باتباع هذه الأسرار، ستتمكنين من تحضير بسبوسة شهية وناجحة، ستحقق إعجاب الجميع بمذاقها الرائع وقوامها المثالي.