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افضل طريقة لتحضير قطايف رمضان اللذيذة في منزلك بطعم رائع أحلي من الجاهز
تعتبر القطايف من الحلويات الشهية والمحبوبة وتحظى بشعبية كبيرة خلال شهر رمضان الكريم، وإنها حلوى تقليدية تقدم على مائدة الإفطار وتعد بعناية وحب من قِبَل ربات المنازل، وإذا كنتِ ترغبين في تحضير قطايف رمضان اللذيذة في راحة منزلك وفي هذا المقال، سنقدم لكِ طريقة سهلة ومبسطة لتحضير القطايف في المنزل، بالإضافة إلى بعض النصائح المفيدة للحصول على نتيجة مثالية، واستعدي لإبهار عائلتك وضيوفك بقطايف رمضان اللذيذة والمحضّرة بحبّ واهتمام.
طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل
المكونات:
- كوبيبن دقيق متعدد الاستخدامات
- نصف كوب سميد ناعم
- 1 ملعقة كبيرة سكر
- 1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- رشة ملح
- ماء دافئ
- 1 ملعقة صغيرة ماء زهر (اختياري)
طريقة التحضير:
- في وعاء كبير، قم بخلط الدقيق والسميد والسكر والخميرة والبيكنج بودر والملح.
- ثم أضف الماء الدافئ تدريجيًا إلى المكونات الجافة مع الخلط المستمر حتى تحصل على عجينة سائلة وناعمة.
- وإذا كنت تستخدم ماء الزهر، أضفه إلى العجينة واخلط جيدًا.
- ثم غطي العجينة واتركها ترتاح لمدة 30 دقيقة إلى ساعة حتى تتفاعل الخميرة وتظهر فقاعات على سطح العجينة.
- ثم سخن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.
- باستخدام مغرفة صغيرة، صب كمية من العجينة في المقلاة لتشكيل دوائر صغيرة.
- اترك القطايف حتى تظهر فقاعات على السطح وتجف الأطراف، ثم ارفعها من المقلاة دون قلبها.
- بعد أن تبرد القطايف، يمكن حشوها بالجبن، القشطة، أو المكسرات حسب الرغبة.
- يمكن قلي القطايف أو شويها في الفرن، ثم تغميسها في القطر (الشربات) وتقديمها.
طريقة اخري لعمل عجينة القطايف
المكونات:
- 4 أكواب من الطحين الأبيض
- 1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية
- 1/4 كوب من السكر
- 1/2 ملعقة صغيرة من الملح
- 1/4 كوب من زيت النبات
- 1 1/2 كوب من الماء الدافئ
الخطوات:
- في وعاء كبير، امزج الطحين، الخميرة الفورية، السكر، والملح.
- أضف زيت النبات والماء الدافئ تدريجيًا إلى الوعاء، واعجن المكونات جيدًا حتى تتكون عجينة.
- قم بوضع العجينة على سطح مرشوش بالطحين وقم بالعجن لمدة 10-15 دقيقة حتى تصبح العجينة ناعمة ومرونة.
- ضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت، ثم قم بتغطيتها بفوطة نظيفة واتركها في مكان دافئ لتتخمر لمدة ساعة إلى ساعتين حتى يتضاعف حجمها.
- بعد التخمير، قم بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة بحجم القطايف المطلوبة.
- قم بتمرير كل كرة من العجينة على سطح مرشوش بالطحين حتى تصبح قرصًا رقيقًا.
- قم بتسخين مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، ثم قم بوضع القطايف الرقيقة في المقلاة وقلبها بين الجانبين حتى تصبح ذهبية اللون.
- انقل القطايف المنتهية إلى طبق التقديم وكرر العملية حتى تنتهي من جميع كرات العجينة.
- قدم القطايف الدافئة مع حشوة القطايف المفضلة، مثل الجبنة البيضاء أو اللحم المفروم أو الجوز.