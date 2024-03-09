اعمليها بكل احترافيه “اصابع الكنافه المحشيه” بطريقه سهله وغرقانه عسل من جوه هتبهري بيها ضيوفك من جمالها وطعم وشكل ينافس اكبر حلواني

تعتبر أصابع الكنافة من الحلويات الشهية والمحببة للكثيرين، وخاصة إذا تم تحضيرها بأيديهم في المنزل، ومن بين الوصفات الشهيرة لأصابع الكنافة، يمكن تقديمها كوجبة خفيفة مع فنجان من القهوة أو الشاي، أو كحلوى لذيذة، يمكنك أيضا تقديمها في المناسبات الخاصة، مثل الاحتفالات والاجتماعات العائلية، حيث ستكون محط اهتمام الجميع التي تتمتع بخبرة واسعة في تحضير الوصفات اللذيذة والبسيطة، سنتعرف في هذه المقالة على طريقة عمل أصابع الكنافة، بطريقة سهلة ومبسطة تضمن تحقيق نجاح مذهل.

طريقة عمل أصابع الكنافة بسهولة وبساطة

تحظى طريقة عمل الكنافة الصوابع بشهرة واسعة، بين السيدات اللواتي يسعين لإعداد هذه الحلوى الشهية لتناولها إن تحضير الكنافة الصوابع يعد أمرا بسيطا وممتعا في نفس الوقت، ونحن سنستعرض لكم الآن طريقة تحضيرها بكل تفاصيلها، تعتمد طريقة تحضير أصابع الكنافة، وتحتاج إلى المكونات التالية:

المكونات:

– حزمة من الكنافة الجاهزة

– كوب من السمن السائل أو الزبدة المذابة

– كوب من الفستق المفروم ناعمًا

– كوب من السكر الناعم

– ملعقة صغيرة من بودرة القرفة

طريقة تحضير الكنافة الصوابع:

الخطوة الأولى في عمل أصابع الكنافة هي تحضير قاعدة الحشو، قم بمزج الفستق المفروم، السكر الناعم، وبودرة القرفة في وعاء صغير.

بعد ذلك، قم بفتح حزمة الكنافة الجاهزة وافصل الخيوط بلطف باستخدام الأصابع، قم بتفريغ الكنافة في وعاء كبير وأضف إليها السمن السائل أو الزبدة المذابة، استخدم يديك لخلط الكنافة جيدا مع السمن حتى تتشربه بالكامل.

بعد أن تصبح الكنافة رطبة بالسمن، قم بتقسيمها إلى عدة أجزاء متساوية، احضر قالب مستطيل صغير وضع فيه جزءا من الكنافة وقم بتسطيحها وتوزيعها بشكل متساوٍ في القالب، ضع كمية صغيرة من خليط الفستق على الجزء العلوي من الكنافة.

قم بلف الكنافة على شكل أصابع ضيقة وطويلة، وقم بترتيبها في صينية خبز مدهونة بالسمن، كرر هذه الخطوات حتى تنتهي من استخدام كل الكنافة والحشو.

سخن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية. ضع صينية الكنافة في الفرن واتركها لمدة تتراوح بين 20-25 دقيقة أو حتى تتحول إلى اللون الذهبي الجميل.

بمجرد أن تكتسب الكنافة اللون المناسب، قم بإخراجها من الفرن واتركها تبرد قليلا قبل تقديمها، يفضل تناول أصابع الكنافة وهي لا تزال دافئة للاستمتاع بنكهتها اللذيذة.

أسرار نجاح الكنافة

درجة حرارة المكونات: اتركي الكنافة والسمن في درجة حرارة الغرفة لمدة لا تقل عن ساعة قبل البدء في تحضير الكنافة.

اختيار الكنافة: احرصي على اختيار كنافة جيدة وطازجة، حيث تكون شعيراتها متفككة وغير متجمعة.

المادة الدهنية: استخدمي السمن البلدي أو الزبد وأذيبيه، ثم اتركيه يهدأ في درجة حرارة الغرفة.

الحشوة: اختاري حشوة طازجة، سواء كانت مكسرات أو مهلبية أو شوكولاتة أو جبنة. ي

القطر: قم بتحضير القطر قبل البدء في تحضير الكنافة، واتركيه يبرد تمامًا. ثم قم بتوزيعه فوق الكنافة فور خروجها من الفرن.

تغطية الكنافة: قم بتغطية الكنافة بورق قصدير بعد توزيع القطر. اتركيها جانبًا لمدة 15-20 دقيقة قبل تقديمها.

من خلال اتباع هذه الأسرار، ستتمكنين من تحضير كنافة شهية وطرية تستحق الاستمتاع بها ومشاركتها مع الآخرين.