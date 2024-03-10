“رمضان كريم” رسائل تهنئة شهر رمضان 2024 صور جديدة وحصرية لهاني قدوم شهر الصوم

رسائل تهنئة شهر رمضان 2024 هي من أكثر الكلمات التي تشتعل بها محركات البحث في الوطن العربي كله حالياً، وهذا مع قدوم الشهر الكريم الذي لم يتبقى على قدومه إلا أيام قليلة، فشهر رمضان من ضمن المناسبات الدينية المهمة التي يحرص المسلمون على تهنئة البعض عليها ومع التمنيات بقدومه بالفرح والخير والبركة والسعادة على الجميع، ونوافيكم الآن أجمل وأقوى رسائل مكتوبة ومصورة لتهنئة الشهر الكريم.

رسائل تهنئة شهر رمضان 2024

باتت طرق التهنئة بالمناسبات المختلفة حالياً معتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي يمكن إرسالها للأهل والاصدقاء والأحباب، وأبرز تلك الرسائل التالي:

مبارك عليكم الشهر الكريم وجعلكم الله من عباده الفائزين في هذا الشهر.

أهنئكم بحلول شهر رمضان واتمني لكم دوام السعادة والفرحة والحب بينكم.

كل عام وأمة المسلمين بألف خير وصحة وسعادة بمناسبة قدوم شهر رمضان.

عسى رمضانك مبارك وكل لحظاتك تبارك وجنة الخلد داري ودارك.

كل عام وكل الأمة الإسلامية بخير وصحة وسعادة بمناسبة قدوم رمضان الكريم.

سلة بخور وعود مع باقة أزهار وورود وكل عام وأنت بخير.

ابعث سلامي ومحبتي مع الطير واسبق الجميع وأقول لك (رمضان مبارك).

كل عام وأنتم بخير، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.. مبارك علينا وعليكم الشهر.

جعلنا الله وإياكم ممن استكمل الأجر، وممن يوفقه لقيام ليلة القدر، ويسعده في يوم الحشر، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.

يارب أعني واعينكم على قيام الليل وصيام شهر رمضان المبارك.

اللهم اغفر ذنوبي وذنوبكم في شهر رمضان المبارك. يارب اجعلني من الصالحين المهتدين في شهر رمضان الكريم.

يارب أعني واعينكم على قيام الليل وصيام شهر رمضان المبارك.

رمضان مبارك على أحبتي وإخوتي وجعل الله لكم نصيب من خير شهر رمضان الفضيل.

أرسل لأحبتي أجمل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات.

أحبائي، رمضانكم أحلى وأجمل مع الله كتب الله لكم الخير في هذا الشهر الفضيل.

أرسل لكم أفضل المعايدات وكل عام وانتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

أنتم أعز الناس عندي، لذلك أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام وصالح الأعمال ويغفر لنا ويبلغنا وإياكم ليلة القدر.

أرسل لكم السلام والتحية والتقدير واهنيكم بشهر رمضان المبارك جعله الله علينا وعليكم شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران.

رسائل تهاني رمضان قصيرة

رمضان فرصة للتغيير للأفضل، فلنغتنمها.

شهر رمضان شهر الخير والبركات، جعله الله شهر خير على الجميع.

رمضان كريم يا عائلتي الحبيبة، كل عام وأنتم بخير.

أصدقائي الأعزاء، كل عام وأنتم بخير، رمضان مبارك.

نسأل الله أن يجمعنا على موائد الخير في هذا الشهر الفضيل.

رمضان فرصة لصلة الأرحام، فلنحرص على التواصل مع بعضنا البعض.

مع أطيب التمنيات بشهر رمضان مبارك، جعله الله شهر خير وبركات على الجميع.

اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الفضيل.

اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعائنا.

اللهم اهدنا في هذا الشهر الفضيل إلى صراطك المستقيم.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا.

اللهم ارزقنا في هذا الشهر الفضيل الفوز بالجنة.

صور حصرية تهاني الشهر الكريم