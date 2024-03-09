أسرار نجاح كفتة الحاتي بكل تكاتها وأسرارها.. سهله وسريعه وطعهما روووعه متكشش ولا تفك وطرية ريحه وطعم وتماسك كفتة من الاخر وتحدي

الكفتة المشوية هي واحدة من الأطباق اللذيذة والمحببة للكثير من الأشخاص، فهي تتميز بنكهتها الغنية وقوامها المميز، وتعتبر وجبة ممتازة لتناولها في العائلة أو في المناسبات الخاصة، يسعى ربات البيوت دائما لتقديم أطباق جديدة ومحببة لأفراد عائلاتهن كل يوم، ومن بين الأشخاص الذين يبحثون باستمرار على الإنترنت، عن وصفات مبتكرة وجديدة، يتصدر قائمة اهتمامهم طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن، واحدة من تلك الوصفات المشهورة هي طريقة تحضير الكفتة المشوية، حيث تعتبر هذه الوصفة غنية بجميع العناصر الغذائية، والفيتامينات التي يحتاجها الأفراد في الأسرة.

طريقة عمل كفتة الحاتي زي الجاهزة

إن الكفتة المشوية تُعتبر واحدة من ألذ الأطعمة المقدمة في مصر، حيث تتميز بطعمها اللذيذ ورائحتها المميزة، ولا عجب أن تكون الكفتة المشوية، من أكثر الوجبات المطلوبة التي يبحث عنها ربات المنازل، حيث تمكنهن من تحضيرها في المنزل بتكلفة معقولة، بدلا من شرائها من المطاعم، وبالتالي، يعتبر تعلم طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن أحد الأمور المهمة، التي يبحث عنها الأمهات في هذه المقالة، سنستعرض طريقة عمل الكفتة المشوية بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات تحضير الكفتة المشوية في المنزل:

اطحن نصف ملعقة من الفلفل الأخضر الحلو المطحون.

احضر ملعقة كبيرة من بهارات اللحم.

قطع البصل إلى قطع صغيرة.

فك حزمة الشبت.

استعد نصف كيلو جرام من اللحم المفروم.

قم بتفتيت البقدونس.

قم بتقطيع الطماطم.

قلب ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

أضف نصف ملعقة صغيرة من الشطة حسب الرغبة.

أضف ملعقة كبيرة من الكزبرة الناعمة.

طريقة تحضير الكفتة المشوية في المنزل:

في وعاء كبير، امزج اللحم المفروم مع البصل المقطع والبقدونس والطماطم المفرومة والفلفل الأخضر المطحون والفلفل الأسود والشطة والكزبرة الناعمة، قم بتدليك المكونات جيدا حتى تمتزج تمامًا.

شكل الخليط إلى أصابع طويلة وضيقة وأدخلها في أسياخ.

سخن الشواية وضع أسياخ الكفتة عليها، قم بتقليبها بانتظام لضمان الشواء المتساوي من جميع الجوانب.

عندما تنضج الكفتة وتحصل على اللون البني المطلوب، قم بإزالتها من الشواية.

قدم الكفتة المشوية لأفراد العائلة مع السلطة الخضراء والطحينة أو أي وجبات غذائية أخرى تفضلونها.

باستخدام هذه الطريقة السهلة والمباشرة، يمكنك الاستمتاع بتناول كفتة مشوية شهية ولذيذة في منزلك.

أسرار نجاح كفتة الحاتي

لكي تحظى كفتة الحاتي بالنجاح المطلوب، هناك عدة أسرار يجب مراعاتها:

السر الأول هو استخدام لحم مفروم ذي نسبة عالية من الدهون. فالدهون تلعب دورا هاما في الحفاظ على طراوة ونكهة الكفتة، لذا يجب اختيار لحم مفروم يحتوي على كمية مناسبة من الدهون.

السر الثاني هو عدم إضافة كمية زائدة من البصل إلى الكفتة. فاحتواء الكفتة على كمية كبيرة من البصل يمكن أن يجعلها طرية جدا وتفقد قوامها. يجب استخدام كمية متوازنة من البصل للحصول على نكهة متوازنة وقوام مثالي.

السر الثالث هو إضافة البيكنج بودر والنشا إلى خليط الكفتة هذا السر يساهم في الحصول على كفتة متماسكة ومتجانسة يمكن إضافة كمية صغيرة من البيكنج بودر والنشا وخلطها جيدا مع اللحم المفروم للحصول على قوام مثالي وتماسك في الكفتة.

باتباع هذه الأسرار، ستتمكن من تحضير كفتة الحاتي بنكهة رائعة وقوام مثالي ينال إعجاب الجميع.