“الفلافل” زي المحلات بالظبط.. طريقة الطعمية فى المنزل هشة وخفيفة لسحور رمضان بكل اسرارها هتطلع مقرمشة وتجنن

عجينة الطعمية هي واحدة من الأكلات الشهية والمحبوبة في المطبخ المصري، إنها تتميز بقوامها المقرمش والناعم في الوقت ذاته، وطعمها اللذيذ المميز، تقدم الطعمية عادة في محلات الفول الشعبية، وتعتبر إحدى الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، تحضير عجينة الطعمية في المنزل يعطيك الفرصة للاستمتاع بالطعام الشهي والصحي في بيئة نظيفة وآمنة، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون، هو أنه يمكن تحضير عجينة الطعمية بسهولة في المنزل، وبأسرار محلات الفول الشعبية، هنا سنقدم لكم طريقة سهلة ومبسطة لتحضير عجينة الطعمية في المنزل.

عجينة الطعمية بخلطة مميزة وبأسرار المطاعم

أحد الأطباق الشعبية المفضلة لدى الكثيرين هي الطعمية، والتي تعتبر وجبة أساسية للإفطار في العديد من الدول العربية، تعرف أيضا باسم الفلافل، وتتميز بتوفرها على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، مثل الألياف الغذائية والبروتين، في هذا المقال، سنتعرف على أسهل طريقة لتحضير عجينة الطعمية في المنزل، بكل سهولة ويسر.

ستحتاج إلى المكونات التالية:

في هذه الوصفة الحصرية التي تتكون من 700 كلمة، سنتعرف على طريقة تحضير الطعمية المشهورة بالفلافل من البداية حتى التقديم، ستحتاج إلى المكونات التالية:

– كيلوغرام من الفول المدشوش المنقوع والمصفى.

– اثنتان من البصل الكبيرة.

– عشرة فصوص ثوم.

– حزمة من الكرات المقطعة.

– حزمة من الكزبرة الخضراء.

– حزمة من الشبت.

– حزمة من البقدونس.

– ملعقة كبيرة من الملح (يمكن تعديل الكمية حسب الرغبة).

– ملعقة من الكزبرة الناشفة.

– ملعقة من الكمون المطحون.

– ملعقة من الشطة (يمكن تعديل الكمية حسب الرغبة).

– نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

طريقة التحضير:

يتم تنقية الفول جيدا من الشوائب وغسله بشكل جيد، قبل وضعه في وعاء ونقعه لمدة ليلة كاملة (24 ساعة) مع تغيير الماء بين الحين والآخر.

بعد ذلك، يتم تصفية الفول المنقوع وتصريف الماء.

يجب غسل الخضار المستخدمة (الشبت، البقدونس، الكزبرة، الكرات) وتقطيعها إلى قطع صغيرة.

يتم تقطيع البصل إلى أربع قطع.

يتم فرم الفول المنقوع المصفى مع الخضار والبصل والثوم سواء باستخدام الكبة أو المفرمة الكهربائية حتى تتكون عجينة متجانسة.

يمكن حفظ العجينة الزائدة في أكياس ووضعها في الفريزر للاستخدام في وقت لاحق.

ثم يتم إضافة التوابل (الملح، الكزبرة، الكمون، الشطة) إلى الكمية المناسبة من العجينة.

يتم تحريك العجينة جيدا مع التوابل حتى يتم دمجهما تماما.

يتم إضافة نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم قبل القلي مباشرة للحصول على عجينة هشة.

يتم تسخين زيت غزير في قدر عميق على النار، ثم يتم وضع العجينة بشكل دائري في الزيت والضغط عليها باليد لتشكيلها.

يتم قلي الطعمية حتى تصبح ذهبية اللون ومطهية من الداخل.

بعد القلي، يتموضع الطعمية على مناشف المطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

يتم تقديم الطعمية الساخنة ويمكن تقديمها مع الخبز أو الخضروات الطازجة أو الصلصات حسب الرغبة.

هذه هي طريقة التحضير الشاملة للطعمية الشهية، يمكنك الاستمتاع بتناولها كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى ساندويشاتك المفضلة أو طبق السلطة، استمتع بتحضير وتناول الطعمية المنزلية اللذيذة!

أسرار نجاح طعمية مميزة ومثالية

لتحقيق طعمية مميزة ومثالية ، يمكن اتباع بعض الأسرار والنصائح التالية أولا، ينصح بإضافة ملعقة من النشا إلى كل كوب من الفول أثناء تحضير العجينة يساهم النشا في جعل العجينة متماسكة ومقرمشة للغاية.

عند عجن المكونات معا، ينصح بترك القوام قليلاً خشنا بدلا من تنعيمه بشكل كامل يتيح هذا الأمر وجود مسام في العجينة التي تساعد على نضج الطعمية بشكل جيد أثناء عملية القلي.

أثناء عملية القلي، يجب استخدام كمية كبيرة من الزيت الساخن لضمان نضج الطعمية بشكل جيد وحتى يصبح لونها ذهبيا ومقرمشا.

يفضل إضافة بيضة واحدة إلى العجينة قبل عملية القلي مباشرة يضيف البيض لمسة رائعة من النكهة وزيادة في القرمشة والهشاشة للطعمية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافة قليلا من قلب الخبز بعد تنقيعه في الماء يعمل قلب الخبز على زيادة الهشاشة والقرمشة للعجينة.

باتباع هذه الأسرار والنصائح، ستتمكن من إعداد طعمية لذيذة ومقرمشة لا تقاوم.