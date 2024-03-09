تحميل كشوفات PDF.. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في عموم محافظات العراق عبر موقع وزارة العمل العراقية

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، لم تعلن الحكومة عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في عموم المحافظات العراقية حتى تلك اللحظة، ليظل البحث عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 مستمرا من قبل الكثير من المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية الذي تقدمه الدولة للأسر المحتاجة بشرط توافر الشروط بها، واليكم طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

واليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 pdf فور أن يقوم السيد الدكتور احمد الاسدي وزير العمل بالاعلان عن اسماء المقبولين واعتماد الكشوف، ليتم بعد ذلك رفعها عبر موقعي وزارة العمل العراقية ومنصة مظلتي التابعة لها، واليكم خطوات تحميل كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقية.

ادخل إلى قسم الخدمات الالكترونية.

قم باختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

حدد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

حدد اسم المحافظة التي تقيم بها دائما.

ادخل البيانات المطلوبه في الخانات الفارغه والموضحه امامك بشكل صحيح.

اضغط على كلمه بحث ثم ادخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك بشكل صحيح.

اضغط على كلمه استعلام وانتظر تحميل قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية على جهازك.

قم بفتح الكشوفات والبحث عن اسمك.

شروط الحصول علي الرعاية الاجتماعية 2024

وبالنسبة لشروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، ويعيش في العراق.

ألا يستفيد المتقدم من أي معاشات تأمين اجتماعي.

أن يكون عمر المتقدم بين 16 و60 عامًا، سواء كان رجلاً أو امرأة.

يجب ألا يكون المتقدم يشغل وظيفة حكومية ليكون مستحقًا للدعم الاجتماعي.

يمكن للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أن يحصلوا على الرعاية الاجتماعية.

تقبل النساء الأرامل أو المطلقات في الرعاية الاجتماعية بشرط أن يكون لديهن حضانة أطفالهن.

لا يمتلك أي سجلات تجارية للحصول على الدعم.

لا يزال هناك بحث بشكل مستمر حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من قبل كافة الفقراء الذين يمنون النفس بأن يتم الصرف قريبا.