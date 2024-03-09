أحلى تحلية في رمضان…طريقة عمل كب الكنافة بالقشطة زي المحلات على أصولها بطعم خطير وبكل سهولة وبأقل تكلفة

تعتبر الكنافة بالقشطة واحدة من أشهى وأنواع الحلوى الشرقية التي تحظى بشعبية كبيرة حول العالم، إنها حلوى تجمع بين قوام الكنافة المقرمشة ونكهة القشطة اللذيذة، مما يجعلها تجربة لا تُقاوم لعشاق الحلويات وإعداد الكنافة بالقشطة في المنزل بسيط وممتع، حيث يمكنك الاستمتاع بتحضيرها بخطوات قليلة وباستخدام المكونات المتوفرة في مطبخك ويتميز هذا النوع من الكنافة بقدرته على تلبية رغبتك في تناول حلوى لذيذة في أي وقت تشاء، سواء لتناولها في الفطور أو كوجبة خفيفة في فترات النهار

طريقة عمل كب الكنافة بالقشطة

لتحضير كب الكنافة بالكريمة، ستحتاج إلى المكونات التالية:

نصف كيلو من الكنافة المفرومة.

كوب من السمن المذاب.

معلقتين كبيرة من السكر البودرة.

لإعداد القطر ستحتاج إلى:

كوبيبن من السكر.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

أما لتحضير الكريمة ستحتاج إلى:

أربعة أكواب من الحليب.

خمس ملاعق كبيرة من النشا.

مكعب من الزبدة.

ملعقة كبيرة من جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

وإليك خطوات تحضير كب الكنافة بالقشطة:

في إناء، قم بمزج السكر والماء وعصير الليمون حتى يذوب السكر تمامًا. ضع المزيج على نار متوسطة لمدة 10 دقائق، ثم ارفعه جانبًا. في حلة، قم بمزج الحليب والنشا وجوز الهند حتى يمتزجوا جيدًا. ضع الحليب على النار واستمر في التقليب حتى يصبح لديك قوام كريمي. ارفع الحليب من على النار وأضف الزبدة والفانيليا، واخلطهم جيدًا، ثم اتركهم جانبًا. في وعاء، ضع الكنافة والسمن والسكر، واخلط حتى تتشرب الكنافة السمن تمامًا. ضع طبقة رقيقة من الكنافة في قالب الكب كيك المدهون بالسمن أو الزيت. ضع كمية صغيرة من الكريمة فوق الكنافة، ثم أضف طبقة أخرى من الكنافة وقم بالتوزيع والإغلاق من الأعلى. استمر في هذه الخطوات حتى تنتهي من جميع الكمية المحضرة. ضع القالب في فرن مسخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يتم تحمير الكنافة وتحصل على لوناً ذهبيًا. اخرج الكب الكنافة من الفرن واتركه يبرد قليلاً. قم بتوزيع القطر بالتساوي على الكب الكنافة، ثم زينها بالمكسرات حسب الرغبة. قدم كب الكنافة بالكريمة باردة واستمتع بتناولها.

طريقة تسوية الكنافة بالقشطة تشمل الخطوات التالية: