“مسلسل أحمد العوضي” القنوات التي تنقل مسلسل حق عرب في شهر رمضان 2024 ومواعيد عرضه

القنوات التي تنقل مسلسل حق عرب في شهر رمضان يتزايد عنها البحث بشكل كبير من جميع الأشخاص، وذلك منذ عرض البوستر والإعلان الرسمي الخاص بمسلسل حق العرب المقرر عرضه في سباق رمضان هذا العام، حيث ينتظر جميع الجماهير عرض المسلسل بشغف، وسوف نوضح القنوات وقصة المسلسل في التالي تابعونا.

القنوات التي تنقل مسلسل حق عرب في شهر رمضان

من المقرر أن يتم عرض مسلسل حق عرب على قناة ON و ON دراما، وذلك على تردد 10864 على النايل سات، حيث من المقرر أن يتم عرض 30 حلقة متواصلة خلال شهر رمضان المبارك، والذي يقوم ببطولته النجم أحمد العوضي ومجموعة من نجوم الفن.

قصة مسلسل حق عرب

يقدم مسلسل حق عرب خليط بين الدراما التاريخية والرومانسية، وذلك ما بين القرن التاسع عشر في مصر، حيث تتميز المسلسل بالعمق والتعقيد ومزيد الصراعات الداخلية بين جميع شخصيات المسلسل، حيث يجسد الفنان أحمد العوضي شخصية الشاب القوي الذي يولد لعائلة فقيرة، يواجهة الكثير من التحديات خلال حياته ويتعرض للظلم والقهر، خاصة من أجل جانب عائلة حبيبته ليلي والتي تجسد شخصيتها الفنانة دينا فؤاد.

طاقم عمل مسلسل حق عرب

يضم مسلسل حق عرب مجموعة من النجوم والفنانين المصريين وهما، الفنان أحمد العوضي الذي يجسد دور عربي والفنانة دينا فؤاد والتي تجسد دور ليلى، بالإضافة إلى كل من الفنان رياض الخولي والفنانة وفاء عامر والفنان وليد فواز والفنان أحمد عبدالله، الفنانة سلوى عثمان والفنان محمد علاء وغيرها من نجوم الوسط الفني.