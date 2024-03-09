استعلم الآن أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي 2024

نقدم لكم خطوات الإستعلام عن أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي 2024 أو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، تلك المبادرة الإجتماعية التي تعد من أهم وأبرز المبادرات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة العراقية من أجل التسهيل على المواطنين خاصة محدودي الدخل والأسر المتعففة، لذا نكشف لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل آلية الإستعلام عن المستفيدين بالرعاية الإجتماعية والشروط المطلوبة للقبول في الرعاية الإجتماعية خاصة بعد التحديثات الجديدة التي تهدف إلى وصول الدعم إلى المستفيدين.

الإستعلام عن أسماء المستفيدين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي 2024

تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية في الآونة الأخيرة العديد من المنح والمساعدات المالية للعديد من الفئات تحت مسمي الرعاية الإجتماعية، لذلك يمكن الإستعلام عن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية من خلال التوجه إلى منصة مظلتي واتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى رابط منصة مظلتي.

الدخول إلى قسم الرعاية الإجتماعية.

النقر على أيقونة الإستعلام عن الرعاية الإجتماعية.

تحديد الوجبة الأخيرة.

تسجيل بيانات المستفيد والتأكد من صحة كل معلومة.

الدخول إلى قائمة المستحقين.

الضغط على زر الإستعلام، كما تحميل كشوفات أسماء المستفيدين من الرعاية الإجتماعية.

شروط الإستفادة من برنامج الرعاية الإجتماعية في العراق

كشفت الحكومة العراقية آليات وضوابط القبول في برنامج المنح والمساعدات المالية والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، تضمنت هذه الشروط كل من التالي: