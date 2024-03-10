“خمس ساعات” مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان في مصر 2024 بجميع الفروع

مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان في مصر يبحث عنها منيع المواطنين والعاملين في البنوك المصرية، حيث يتم تغيير مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، ويتم تقليص عدد ساعات العمل في جميع قطاعات العمل المختلفة ومنها قطاع البنوك، وقد أوضح البنك المركزي مواعيد العمل التي يتم العمل بها خلال الشهر، ولمعرفة تلك المواعيد تابعونا.

مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان في مصر

أعلن البنك المركزي المصري عن عدد ساعات العمل المقرر العمل بها خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، حيث سوف يتم تقليص عدد ساعات العمل لتصل إلى 4 ساعات فقط في اليوم، وذلك لاستقبال المواطنين العملاء في البنوك، حيث تقرر أن يبدأ العمل خلال نهار رمضان من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وينتهي في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر وذلك بالنسبة لاستقبال الجمهور.

مواعيد عمل الموظفين في البنوك خلال شهر رمضان

حدد البنك المركزي المصري مواعيد عمل الموظفين في البنوك المصرية خلال شهر رمضان المبارك، حيث من المقرر أن يبدأ العمل من الساعة التاسعة صباحًا وينتهي في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، حيث تقتصر مواعيد عمل الموظفين على خمس ساعات فقط.

مواعيد إجازة البنوك المصرية خلال شهر رمضان

أوضح البنك المركزي أن مواعيد عمل البنوك مستمر كما هو خلال شهر رمضان المبارك، حيث سوف يتم العمل لمدة خمسة أيام فقط على مدار الأسبوع وهي من يوم الأحد إلى يوم الخميس، ويتم منح جميع العاملين إجازة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.