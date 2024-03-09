طريقة عمل عصير العرقسوس في البيت بأقل تكلفة

يعتبر العرقسوس واحد من المشروبات الطبيعية المفيدة جدًا للجسم، تناول كوب واحد من هذا المشروب ينقي البشرة ويعالجها من حبوب الشباب، كما يعمل على تخفيف ألم المعدة خاصة في حال الإصابة بقرح المعدة وغيرها من الفوائد، لذلك قررنا أن نقدم لكم طريقة عمل عصير العرقسوس في البيت بمكونات مضمونة وبخطوات بسيطة جدًا مش هتصدقوا السهولة، تابعوا المكونات والطريقة في الفقرات التالية.

مكونات عصير العرقسوس البسيطة

وقبل أن نتعرف على طريقة عمل عصير العرقسوس علينا أن نعرف فوائد هذا المشروب الطبيعي المميز جدًا، من المعروف أن هذا العصير مذاقه مر وغير محبب للكثير إلا إنه يحتوي على الكثير من الفوائد للجسم، فهو يعد طارد للبلغم ومهدئ للسعال ومخفف لأعراض الربو، مفيد جدًا للبشرة ويحد من ظهور حبوب الشباب، كما يقضي على البكتيريا الموجودة في المعدة وبقلل من فرص الاصابة بسرطان القولون وغيرها من الفوائد للجسم كله، لنتعرف في النقاط التالية على مكونات العصير الطبيعي والمتوافرة في كل منزل وقدموه في شهر رمضان:

كوب من العرقسوس المطحون

ملعقة صغيرة من البيكربونات الصوديوم.

سكر حسب الرغبة.

لتر من الماء البارد.

طريقة عمل عصير العرقسوس الطبيعي في البيت