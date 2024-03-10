حقيقة رفع الغياب خلال شهر رمضان 2024 مواعيد الدراسة الجديدة في جميع المدارس والجامعات

مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان في مصر يتزايد عنها البحث من جميع الطلاب وأولياء الأمور في مصر، حيث تفصلنا أيام عن حلول شهر رمضان المبارك، حيث تحرص وزارة التربية والتعليم المصرية على تقليص عدد ساعات الدراسة خلال شهر رمضان من أجل التخفيف على الطلاب، ولمعرفة كافة التفاصيل عن المواعيد الخاصة بالدراسة تابعونا في التالي.

مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان في مصر

حددت وزارة التربية والتعليم في مصر مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان المبارك، حيث من المقرر تقليل عدد ساعات الدراسة وتبدأ العمل بتلك المواعيد من يوم الاثنين الموافق 11 مارس وتستمر حتى نهاية شهر رمضان، حيث حرصت الوزارة على تقليل عدد ساعات الدراسة من أجل تخفيف الضغط على الطلاب لجميع المراحل الدراسية.

جدول مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان

تختلف مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان المبارك حسب المرحلة الدراسية، حيث تبدأ الدراسة لجميع المراحل في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، أما في مواعيد الخروج فتم تحديد موعد خروج رياض الأطفال في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، انا المرحلة الابتدائية فيتم انتهاء اليوم الدراسي في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، أما بالنسبة لكل من المرحلة الإعدادية والثانوية فيتن انتهاء اليوم الدراسي في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

حقيقة رفع الغياب خلال شهر رمضان

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر أنه لا صحة لما انتشر من شائعات حول قيام الوزارة برفع الغياب خلال شهر رمضان المبارك، حيث أكدت الوزارة أنه من الضروري قيام الطلاب بتسجيل الغياب والحضور بشكل يومي.