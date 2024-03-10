“فرحة رمضان” تراجع أسعار الفراخ في الأسواق 2024 قبل شهر رمضان وكم سعر كرتونة البيض اليوم

أسعار الفراخ والبيض في الأسواق يبحث عنها جميع الأشخاص بشكل كبير خلال الفترة الحالية، خاصة بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك، حيث تختلف سعر الفراخ والبيض من المزرعة عن الاسعار الخاصة بالمستهلك، ويذكر أن أسعار الفراخ قد ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ولمعرفة الأسعار بالتفاصيل تابعونا في التالي.

أسعار الفراخ والبيض في الأسواق

تراجعت أسعار الفراخ والبيض اليوم في الأسواق التجارية، وقد جاءت الأسعار كما التالي:

تراوحت أسعار الفراخ في المزرعة اليوم في الزراعة ما بين 86 إلى 87 جنيه، أما للمستهلك يتراوح السعر ما بين 96 إلى 98 جنيه.

تصل سعر الدواجن البلدي نحو 110 جنيه للكيلو جرام.

بلغت سعر الدواجن الأمهات نحو 75 جنبه للكيلو.

بلغ سعر الكيلو من الدواجن الحمراء نحو 106 جنيه.

تراوح سعر كيلو البانية في الأسواق ما بين 220 إلى 230 جنيه.

تراوح سعر كيلو الوراك ما بين 90 إلى 110 جنيه.

سجل سعر كيلو الكبد والقوانص نحو 120 جنيه للكيلو.

تراوح سعر كيلو الشيش طاووق ما بين 200 إلى 220 جنيه.

أسعار البيض اليوم في الأسواق

تراحعت أسعار كرتونة البيض اليوم بالتتابع مع تراجع أسعار الفراخ في الأسواق المحلية، وتتمثل تلك الأسعار في التالي: