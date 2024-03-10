“الحد الأدنى 6000 جنيه” موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد تطبيق الزيادة الجديدة للعاملين في مختلف القطاعات

موعد صرف مرتبات شهر مارس يبحث عنها جميع العاملين في الدولة، خاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل مساعدة المواطنين على مواجهة غلاء الأسعار التي يعاني منها جميع المواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم الأساسية في الحياة، وسوف نوضح موعد صرف الرواتب في التالي تابعونا.

موعد صرف مرتبات شهر مارس

أوضحت وزارة المالية المصرية أنه من المقرر صرف رواتب مارس في موعدها المقرر دون تأخير أو تقديم، حيث يتم صرف الرواتب من يوم 21 مارس 2024 ويستمر الصرف حتى يوم 27 لجميع العاملين في الدولة، كما أنه من المقرر أن يتم صرف الزيادات يوم 10 من شهر مارس، وقد أوضحت الوزارة ذلك بعد انتشار شائعات حول قيام الوزارة بتبكير موعد الصرف لموافقة وذلك قبل موعد عيد الفطر المبارك، حيث لا يوجد أي تأخير أو تبكير ويتم الصرف كما هو محدد كل شهر.

زيادة رواتب شهر مارس

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إضافة زيادة لجميع العاملين في الدولة تصل إلى نحو 50%، ليصل رواتب العاملين نحو 6 آلاف جنيه مصري بعد أنه كان يبلغ الراتب 3500 جنيه، وتهدف الحكومة المصرية بزيادة الراتب إلى مساعدة العاملين على مواجهة غلاء المعيشة والظروف الاقتصادية القاسية التي يشهدها العالم الآن.

جدول رواتب شهر مارس بعد إضافة الزيادة

تختلف رواتب العاملين في الدولة حسب الدرجة الوظيفية للعامل، وتتمثل ذلك في التالي: