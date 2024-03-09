يا سعدنا يا هنانا..بقرار من مجلس الوزراء الكويتي فتح باب السفر للكويت لعدد من الوظائف الحكومية 2024

فتح باب السفر للكويت، يتساءل الكثير من المواطنين عن الميعاد الخاص فتح باب السفر لدولة الكويت، فهناك العديد من المواطنين الذين يريدون الذهاب إلى دول الخليج والتي منها دولة الكويت، فهم يبحثون عن تلك الفرصة الخاصة بتأشيرات هذه البلد للمصريين، ولهذا فإننا سنتحدث اليوم عن فتح باب السفر للكويت وفتح التأشيرات الخاصة بهذا السفر، فسنعرض لكم جميع تلك التفاصيل في هذا المقال.

فتح باب السفر للكويت

هناك العديد من المواطنين المصريين خاصةً المواطنين الشباب الذين يريدون الاستقرار خارج البلاد، فمن ضمن البلدان التي يريدون الذهاب إليها والاستقرار بها هي الكويت، فالكويت من ضمن أهم دول الخليج التي تسمح بتوفير العديد من التأشيرات للمصريين، فلهذا يتم التساؤل في تلك الفترة عن فتح باب السفر للكويت، وهذا الأمر قد تم الموافقة عليه من قبل الوزارة الخاصة بالداخلية بالكويت، فقد تم إصدار العديد من التأشيرات المختلفة والتي منها تأشيرات العمل للمصريين في الكويت، فقد تم إصدار هذا القرار في أخر العام الماضي في شهر ديسمبر 2023 م، كما أنه قد تم الإعلان عن تكلفة التأشيرة الخاصة بالكويت والتي قد تصل إلى 30 دولار.

أنواع التأشيرات الكويتية

هناك العديد من أنواع التأشيرات التي يمكن للمواطن المصري الحصول عليها للدخول إلى دولة الكويت والسفر لها، فمن ضمن تلك التأشيرات: