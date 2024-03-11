البطة بكام… مفاجئة في أسعار الدواجن اليوم الاثنين 2024/3/11 في الاسواق والمحلات

أصبحت عملية متابعة الأسعار اليومية وخاصة أسعار الدواجن اليوم من اهتمامات كافة المواطنين بعد المؤشرات الأخيرة حول انخفاض الأسعار، كذلك بعد أن أصبحت مصر من ضمن الدول التي حققت الاكتفاء الذاتي بنسبة كبيرة، ولم تعد تستورد الدواجن مثل السابق، بل أيضاً أصبحت من الدول المصدرة لها، وجاء ذلك بعد مجموعة الإجراءات التي قامت بها الجهات المختصة لتطوير عملية تربية الدواجن وتجارتها.

أسعار الدواجن اليوم

قد سجلت أسعار الدواجن اليوم نحو ما يتراوح بين 108 إلى 112، ويختلف السعر السابق اختلافات بسيطة باختلاف التجار، وكان ذلك السعر وفق الأسعار المتداولة داخل بورصة الدواجن، ويتضح من ذلك عدم وجود فروق كبيرة بين أسعار الأمس واليوم، أما بالنسبة إلى بورصة الدواجن العمومية فقد جاءت أسعار الدواجن بها حوالي من 90 جنيها لـ 92 جنيها، وكان الهدف من ذلك هو إعطاء فرصة لزيادة الصادرات من الدواجن المصرية إلى الدول الأخرى، حيث قد وصل حجم الإنتاج المحلي من الدواجن في اليوم الواحد نحو ما يقرب 4 مليون والأمر نفسه بالنسبة إلى إنتاج البيض.

جاءت أسعار الدواجن البيضاء تبعاً لبورصة الدواجن وفي الأسواق المحلية كما هو موضح:

سعر الفراخ البيضاء للكيلو الواحد 115 جنية.

أما سعر الفراخ البيضاء الأمهات فقد كان 90 جنية.

سعر الفراخ البلدي ب115 جنيها.

سعر الفراخ الساسو فقد جاءت أسعارها ما يقارب 102 و 103جنيهات للكيلو الواحد.

أما بالنسبة إلى سعر الكتكوت الأبيض فقد كان 30 جنية.

ثم سعر الكتكوت الساسو حيث إنه يتراوح ما بين 14 جنية.

أسعار البيض اليوم

وصل سعر البيض الأبيض 141 جنيها للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 155 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر 143 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 160 جنيهًا والبيض البلدي بين 145 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ 165 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

– سجل سعر كتكوت البط المسكوفي اليوم ما بين 24.00 إلى 25.00 جنيها.

– تراوح سعر كتكوت بط مولار ما بين 26.00 إلى 30.00 جنيها.

– سعر كتكوت بط تسمين فرنساوي تراوح ما بين 23.00 إلى 27.00 جنيها.