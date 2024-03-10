اعرف بقي بكام النهارده.. مفاجئة غير متوقعة في سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأحد 10 مارس 2024 في جميع المصانع

يبحث الكثير من الأفراد المهتمين بالمواد الخاصة بالبناء مثل الأسمنت والحديد عن سعر طن الحديد والأسمنت اليوم، والذي أصبح من الأمور المهمة لديهم في ظل عدم الاستقرار في الأسعار خلال الفترة الحالية مع وجود أنباء عن تراجع أسعار الحديد والأسمنت، وذلك يرجع إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا والإنتاج المتزايد من الحديد والأسمنت.

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم

جاء سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في تراجع عن الأيام السابقة، وبالنسبة إلى سعر الحديد كان كما يلي:

في البداية كان سعر طن الحديد لدى كل من الجارحي وعن والداخلية نحو ما يصل إلى 48000 جنية.

يلي الشركات السابقة سعر طن الحديد لدى شركات بشاي وحديد المصريين وحديد العشري وحديد بيانكو وحديد عطية، والذي هو 47500 جنية.

يليهم سعر طن الحديد في شركات السويس للصلب وحديد الكومي وحديد مصر ستيل وحديد الجيوشي وحديد المراكبي، حيث قد وصل إلى 47000 جنية.

أسعار طن الأسمنت اليوم

أما عن سعر طن الأسمنت اليوم فقد سجل الأسعار التالية:

سجل سعر طن الأسمنت الأبيض ما بين 3500 حتى 3600 جنية.

سعر طن أسمنت المقاوم كان يبدأ من 2150 جنية، ويصل حتى 2370 جنية.

ثم سعر طن الأسمنت لدى شركة السويدي، والذي قد وصل إلى 2070 جنية.

سعر طن أسمنت السويس فقد سجل نحو 1990 جنية.

سعر طن أسمنت حلوان قد وصل إلى 1980 جنية.

أما سعر طن الأسمنت لدى العسكري، والذي هو 1960 جنية.

ثم سعر طن الأسمنت المسلح، والذي يصل إلى 1950 جنية.

يليه سعر طن أسمنت المخصوص، والذي قد سجل نحو 1940 جنية.

يأتي بعده سعر الأسمنت للطن الواحد لدى كل من النصر وجنوب الوادي، حيث وصل إلى 1910 جنيات.

أخيراً كان سعر طن أسمنت السهم قد سجل 1900 جنية

تجار يكشفون مصير أسعار الأسمنت في حال رفع سعر السولار

تزامنًا مع اقتراب موعد انعقاد لجنة تسعير المُنتجات البترولية في مصر لتحديد مسار أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلي، وفي ظل التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط والذي أنجم عنه ارتباك وتعطيل حركة السفن في البحر الأحمر، يتسأل الكثير عن التوقعات حول أسعار البنزين والسولار وتتفاوت آراء الخبراء حول قرار اللجنة ما بين تحريك أو ثبوت.