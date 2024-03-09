وداعاً للتلف! خطوات فعّالة لتخزين الفاكهة والخضار في شهر رمضان: استمتعي بطعام طازج طوال الشهر

من المعروف بأن الملوخية من الأطعمة المشهورة تواجدها على كل مائدة مصرية أثناء شهر رمضان لكن العديد من الأمهات سوف يجدون صعوبة في تخزينها لمدة كبيرة وصعوبة في الحفاظ على الموز، والسبانخ والقلقاس، لذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال أحسن خطوات لحفظ الخضروات لمدة أطول أثناء شهر رمضان.

خطوات لحفظ وتخزين السبانخ والملوخية

سوف نوضح في هذا التقرير طريقة لحفظ وتخزين السبانخ والملوخية وهي تتمثل فيما يلي:

قومي بغسلها جيدًا ثم وضعها في ماء

قومي بعد ذلك بوضعها في ماء مضاف إليه قطع من الثلج.

قومي بعد ذلك بتجفيفها ووضعها داخل أكياس محكمة الغلق.

قومي بوضعه داخل الفريزر لمدة تتراوح من أسبوع إلى 30 يوم.

كما يمكنكِ بتطبيق هذه الخطوات على كل أنواع الخضار الذي يمتاز باللون الأخضر بالإضافة إلى وضعها في ماء مغلي لمدة دقيقة ثم وضعها في ماء بثلج ثم تجفيفها وحفظها في أكياس محكمة الغلق.

خطوات حفظ و تخزين القلقاس

سوف نوضح في السطور التالية طريقة حفظ وتخزين القلقاس وهو يتمثل كالتالي:

أحضري كمية مناسبة من القلقاس.

قومي بعد ذلك تقشيره وتقطيعه.

قومي بغسله بشكل صحيح.

ثم قومي بعد ذلك يحفظ في أكياس محكمة الغلق لمدة شهر.

خطوات حفظ الكوسة

من الأفضل ألا يتم تخزينها وحفظها إلا بعد تشويحها في الزبدة أو السمن.

من الأفضل عدم تخزين الكوسة داخل الفريزر.

طريقة حفظ الموز

سوف نوضح في تلك السطور طريقة حفظ الموز: من الأفضل حفظ الموز بقشرة حين تناوله.

طريقة حفظ المانجا

سوف نوضح طريقة حفظ المانجا، وهي تتمثل كالتالي: