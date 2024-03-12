تعرف على الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان والقنوات الناقلة لها {كريم عبد العزيز وحمادة هلال يخطفان الأضواء}

الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان والقنوات الناقلة يشتد البحث عنها مع اقتراب رمضان؛ حيث يترقب الناس بفارغ الصبر ما سيعرض خلال رمضان من أعمال فنية لما تتميز به من طابع مميز وخاص؛ وذلك لأنه يتم الإعداد لها على مدار السنة لكي يتم تقديم محتوى متميز إلى المشاهدين، وبالرغم من ظهور بعض الأعمال إلا أن هناك عدد من المسلسلات التي ما زال يتم تصويرها، وسنعرفك هنا بالمسلسلات التي ستعرض خلال الشهر والقنوات الناقلة لها.

الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان والقنوات الناقلة

يأتي في رمضان هذا العام الكثير من المسلسلات المتنوعة التي يمكنك متابعتها، وفيما يلي نعرض لك الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان والقنوات الناقلة حتى تتابع ما يحلو لك منها.

الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان

سنعرض لك هنا المسلسلات التي سيتم عرضها خلال رمضان 2024 حتى تتابع مسلسلك المفضل من بينها:

مسلسل العتاولة.

مسلسل بدون مقابل.

مسلسل الساعة 5.

مسلسل إمبراطورية ميم.

مسلسل الحشاشين والذي سيكون من بطولة النجم المشهور كريم عبدالعزيز.

مسلسل حق عرب.

مسلسل الكبير الجزء 8 وهو من بطولة النجم المعروف أحمد مكي.

مسلسل مسار اجباري والذي سيكون أبطاله عدد من الشباب كعمر عصام وأحمد داش.

مسلسل نعمة الافوكاتو وهو من بطولة النجمة المعروفة مي عمر.

مسلسل ألف ليلة وليلة وهو من بطولة النجم المشهور ياسر جلال.

مسلم المعلم وهو بطولة النجم اللامع مصطفى شعبان.

مسلسل أولاد الحاج متولي.

مسلسل صدفة.

مسلسل كامل العدد.

مسلسل البيت بيتي.

مسلسل جري الوحوش.

مسلسل بابا جه وهو من بطولة النجم الشهير أكرم حسني.

مسلسل فراولة.

مسلسل بيت الرفاعي.

مسلسل المداح وسيكون الجزء 4.

القنوات الناقلة لمسلسل رمضان 2024

هناك قنوات عديدة ستعرض وتنقل مسلسلات رمضان بشكل حصري، وتأتي هذه القنوات على النحو التالي: