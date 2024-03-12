{رسايلك في أمان ومحدش هيشوفها غيرك} محادثات واتساب المشفرة الجديدة في تحديث مارس 2024 //حمل التحديث الآن من جوجل بلاي

محادثات واتساب المشفرة الجديدة، من بعد طرح شركة ميتا للعديد من التغييرات والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها في برنامج الواتساب فإن هناك العديد من الناس الذين يريدون معرفة تلك الخدمات، فمن ضمن تلك الخدمات هي خدمة التشفير، فهناك العديد من المخاطر التي يمكن للفرد أن يتعرض لها ومنها سرقة المعلومات واختراق الاجهزة الخاصة به، فهذا التشفير يقوم بحماية جميع المعلومات التي توجد على الواتساب، فسنتعرف سويًا على جميع التفاصيل في هذا المقال.

محادثات واتساب المشفرة الجديدة

في الفترات الأخيرة قد حدثت العديد من عمليات سرقة البيانات والمعلومات من على الأجهزة الإلكترونية، حيث أن تلك العمليات تُسمى بعمليات الإختراق، وهذا الاختراق قد يقوم بتهديد الكثير من الناس من خلال سرقة بياناتهم ومعلوماتهم وأيضًا محادثات الواتساب الخاصة بهم، فلهذا قد تم توفير خدمة جديدة في الواتساب وهي خدمة التشفير، فأصبحت محادثات واتساب المشفرة الجديدة لا يمكن الوصول لها إلا بين الفردين الذين يقومون بالتحدث، فأصبحت تلك المحادثات ذات سرية تامة لا يمكن اختراقها أو سرقة أي شيء منها، فهذه الخدمة لديها الكثير من المميزات الرائعة.

كيفية تفعيل التشفير في محادثات الواتساب

لكي يتم الاستفادة من خدمة التشفير الخاصة بمحادثات الواتساب يجب أن يتم إتباع الخطوات التالية: