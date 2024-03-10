اشحن بابجي وسلي صيامك..طريقة مضمونة لشحن شدات ببجي الموسم الجديد برقم الID

طريقة مضمونة لشحن شدات ببجي يمكن للاعبين استعمال طريقة مضمونة لشحن شدات ببجي بهدف اقتناء مجموعة متنوعة من العناصر، حيث تتاح لكم الفرصة لامتلاك أسلحة متطورة وقوية كالـ M416 والـ AWM، كما يمكنكم كذلك تحصيل أزياء جديدة وأنيقة تتضمن اللباس العسكري والبدلات الراقية، بالإضافة إلى الفرصة للحصول على سكنات حديثة للشخصيات تشتمل على سكنات ذات طابع كرتوني وأخرى تحاكي عصورًا تاريخية، ويمكن أيضاً استعمال هذه النقاط لشراء عناصر لعب أخرى كالمركبات والأدوات الإضافية الداعمة.

طريقة مضمونة لشحن شدات ببجي

تُعد الشدات في لعبة ببجي الموبايل نوع العملة المستخدمة ضمن اللعبة، وهناك وسائل متعددة لتعبئتها، بما في ذلك إمكانية الشحن من خلال استخدام الهوية الفردية.

قم بفتح لعبة ببجي موبايل على هاتفك.

اضغط على رمز المتجر الذي يقع في الركن العلوي الأيمن من العرض.

اختر علامة التبويب “شحن”.

انقر على “شحن عبر الهوية”.

أدخل رقم تعريف اللاعب الشخصي في الخانة المعدة لهذا الغرض.

حدد كمية الشدات التي ترغب في شحنها.

اختر وسيلة الدفع التي تناسبك.

انقر على “شراء”.

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