( بعد انخفاض سعر الدولار) أسعار السيارات المستعملة في مصر 2024 فيات أو لادا أو فيرنا

أسعار السيارات المستعملة في مصر، إن الحصول على سيارة وإن كانت مستعملة يعتبر من أكثر الأمور التي تراود العديد من الأشخاص، وذلك لأن السيارات الخاصة تساعد في تجنب التأخر عن العمل بسبب انتظار سيارة، كما أنها تجنب الازدحام الذي نشاهده بشكل يومي في الطرقات ووسائل النقل العامة، لهذا نجد فئة كبيرة من الأشخاص تبحث عن أسعار السيارات المستعملة، وذلك لان السيارات الجديدة مرتفعة السعر بشكل باهظ جداً، وسوف نتعرف في هذا المقال على أسعار السيارات المستعملة في مصر فتابعوا معنا.

أسعار السيارات المستعملة في مصر

أسعار السيارات المستعملة في مصر التي تناسب فئة محدودي الدخل، حيث تبدأ أسعار السيارات المستعملة لهذه الفئة بداية من 70 ألف، وهذه قائمة بأسعار السيارات المستعملة، ومنها:

فيات شاهين 1999 يتراوح سعرها في سوق السيارات المستعملة من 70 ألف إلى 80 ألف جنيه.

وتم طرح سيارة لادا سمارا 2004 في سوق السيارات المستعملة وتبدأ اسعارها من 70 ألف جنيه.

وسجلن سيارة هيونداي اكسيل 1997 في سوق السيارات المستعملة حوالي 75 ألف إلى 80 ألف جنيه، ومن الجدير بالذكر أن السعر متوقف على عدد الكيلو متر التي قطعتها السيارة، وحالة السيارة.

سيارة فيات أونو 1984 يصل سعرها إلى حوالي 85 ألف إلى 90 ألف جنيه.

السيارات المستعملة في مصر

يكثر تجارة السيارات المستعملة في مصر حيث أنه قد يرغب العديد من الأفراد في بيع سياراتهم بغرض التجديد، أو اقتناء سيارات تناسب امكانياتهم، وتساعدهم على التنقل، ويمكن الحصول على سيارة مستعملة من خلال مواقع البيع والشراء الخاصة بالمستعمل، حيث يقوم المشتري بالذهاب الى احد هذه المواقع والبحث عن السيارة التي يرغب بها، وتحديد فئة الاسعار ليقوم الموقع بعرض نتائج البحث بشكل فوري.