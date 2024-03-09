بعد التعويم الأخير..البنوك تحدد حد التعامل على الكريدت كارد في الشراء والسحب

كشف متخصصون في القطاع المالي عن الدوافع وراء قرار عدة مصارف تعمل في السوق المحلية عن حد التعامل على الكريدت كارد بالعملات الصعبة سواء في المعاملات الشرائية أو السحوبات النقدية، وقد تم هذا التخفيض للمرة الثانية خلال فترة ثلاثة أشهر، ويهدف إلى ضبط العمليات المالية التي تُجرى بهذه البطاقات في الخارج بغرض الاستعمالات الشخصية، خاصة بعدما لوحظ استغلالها في التجارة غير المشروعة والاستعمال المسيء بفعل الفروقات في أسعار صرف الدولار الرسمية مقابل السوق السوداء.

حد التعامل على الكريدت كارد

فيما يلي بيانات حول قيود السحب النقدي وعمليات الشراء في الخارج لدى البنك الأهلي وبنك مصر مع مطلع العام 2024:

بنك الأهلي

يُمكن للعميل سحب ما يوازي 2500 جنيه كحد أقصى بالعملة المحلية للبلد المقيم فيه شهريًا، بينما تصل قيمة المشتريات إلى 1000 جنيه.

بطاقة الذهب تسمح بسحب نقدي يصل إلى 2500 جنيه من عملة البلد، في حين تسمح بإجراء معاملات شرائية بقيمة تعادل 25000 جنيه شهريًا

بطاقة وورلد تسمح بسحوبات نقدية تصل إلى 10 آلاف جنيه من العملة المحلية، وتتيح إجراء شراء بقيمة 100 ألف جنيه شهريًا.

بطاقة النخبة العالمية تمكّنك من سحب نقدي يعادل 10,000 جنيه في الشهر، وتستخدم لعمليات شراء بقيمة تصل إلى 100,000 جنيه كل شهر.

بنك مصر

كما ذكرنا البنك الأهلي، الآن سنوالي شرح أسعار شهادات بنك مصر: