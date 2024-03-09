“18 ألف جنيه من الحكومة”.. تعرف على طريقة الحصول على منحة الزواج المصرية للمواطنين والشباب هؤلاء .. ملكش عذر تأجل جوازك!!

في الآونة الأخيرة انتشرت أخبار مبشرة بصرف منحة مالية تبلغ 18 ألف جنيه لجميع الشباب الذين ينوون الزواج، وذلك بهدف تشجيعهم على الارتباط وتخفيف العبء المالي عنهم في بداية حياتهم الزوجية وقد أعلنت الحكومة المصرية عن هذه المنحة، محددة الشروط اللازمة وكيفية الحصول عليها، حيث سنوضح في هذا المقال كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بطريقة الحصول على هذه المنحة الهامة للشباب المصريين.

الفئات المستحقة لصرف منحة 18 ألف جنيه

في إطار الإعلان عن المنحة التي أعلنت عنها الوزارة، أكد الأستاذ الدكتور سامي عبد الهادي رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الشباب المقبلين على الزواج يحق لهم الحصول على هذه المنحة الهامة بشرط توافر الشروط التالية:

إذا كانت المتقدمة من النساء، يجب أن تكون من الفتيات اللاتي فقدن والدهن.

كما يسمح أيضًا لأخوات المتقدمة بالحصول على هذه المنحة.

يتم تحديد قيمة المنحة بناءً على معاش الوالد، حيث إذا كان يتقاضى معاشًا شهريًا بقيمة 1500 جنيه فإن قيمة المنحة ستكون 18 ألف جنيه.

طريقة الحصول على منحة الزواج

تسعى الكثير من الفتيات والشباب إلى الحصول على منحة الزواج، ولكن يجب عليهم اتباع بعض الخطوات الضرورية عند التقديم للحصول على هذه المنحة الهامة وإليكم خطوات الحصول على المنحة: