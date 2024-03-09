” زغاريد مالية البيوت”.. انخفاض اسعار الدواجن وكراتين البيض للمواطنين فى شهر رمضان .. الحقي اشترى وخزني يا ست الكل!!

نقدم لكم متابعة شاملة لمتوسط أسعار الدواجن خلال فترة شهر رمضان 2024 في مصر استنادًا إلى ما جاء في سوق الدواجن المصري، على لسان مدير قطاع الدواجن في قطاع تنمية الثروة الحيوانية وتشير المعلومات إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على توفير الأعلاف الأساسية مثل الذرة والصويا وتحسين الخدمات المقدمة، مما سيؤدي إلى تراجع أسعار الدواجن والبيض خلال شهر رمضان نتيجة لانخفاض سعر الدولار.

انخفاض أسعار الدواجن في رمضان

يشير السيد رفيق قاسم إلى أنه تم بالفعل تسجيل انخفاض في أسعار البيض، حيث انخفضت من 155 جنيها للكرتونة إلى 141 جنيها للكرتونة ومن المتوقع استمرار هذا الانخفاض خلال شهر رمضان، نتيجة لتخزين التجار لاحتياجاتهم وتقليل العرض من الدواجن بسبب خروج بعض المربين الصغار.

اسباب انخفاض أسعار البيض والدواجن

وبناءً على هذه العوامل يكون من المتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، حيث يعود السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار العلف بنسبة تتراوح بين 25% و 30% وفي هذا السياق ايضاً يكون من المتوقع أن تنخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تصل إلى 30% خلال شهر رمضان وهذا يعد خبرًا سارًا للمستهلكين في هذه الفترة المباركة.

اسعار الدواجن اليوم في مصر

فيما يلي توضيح لأسعار بعض منتجات الدواجن في السوق المصري: