“خبر في الجون”.. الحكومة توضح شروط العمل 3 أيام فقط في الاسبوع للعاملين في الدولة لتلك الفئة .. يا بختك لو أنت منهم!!

تسعى الدولة جاهدة لتوفير أفضل الظروف التي تعزز الإنتاجية بشكل كبير، وذلك من خلال دراسات حديثة توضح أن تقديم الدعم الكافي للعمال والموظفين يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بشكل ملحوظ، فقد بدأت الدولة باتخاذ قرارات رسمية بهدف وضع كل فرد في المكان المناسب له وتوفير الظروف المواتية التي تسمح له بالعمل بكامل طاقته وقدرته.

العمل 3 أيام فقط لهذه الفئة

يجب التأكيد على أن الدولة تدرك تمامًا أن هناك بعض الموظفين الذين يمرون بظروف خاصة في حياتهم، مما يجعلهم بحاجة إلى ترتيبات عمل معينة تتناسب مع حالتهم ومن هذا المنطلق، أعلنت الدولة عن سياسة تمنح هؤلاء الموظفين حق العمل لمدة ثلاثة أيام فقط في الأسبوع، وذلك بما يتيح لهم الحفاظ على توازن بين الحياة الشخصية والعملية.

شروط العمل ل 3 أيام في الاسبوع