“الحق سجل واعرفها قبل أي حد”.. نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024 بالعراق .. هتجيبها وانت قاعد مكانك ببلاش!!

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في العراق أثارت اهتمامًا كبيرًا لدى الطلاب والطالبات في جميع أنحاء المحافظات، حيث تمثل هذه المرحلة خطوة هامة في مسيرتهم الدراسية ومن الملفت للانتباه أن العملية تمت دون تأخير ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس التزام السلطات التعليمية بضمان سير الامتحانات وعمليات المراجعة والتصحيح بدقة وشفافية ويجب التأكيد على أن جميع الطلبة والطالبات سيتمكنون من الاطلاع على نتائجهم من خلال الكشوفات التي ستتوفر لهم، وهذا يعكس روح العدالة والمساواة في الفرص التعليمية في العراق.

نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024

للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في العراق، يتعين اتباع الخطوات التالية بعناية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت.

إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني في خانة البحث المخصصة.

التوجه إلى الصفحة التالية على موقع الوزارة.

اختيار الدور الأول من القائمة المتاحة.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

الضغط على زر بحث.

موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط دور أول

انتهى الطلاب والطالبات من امتحانات الصف الثالث المتوسط دور أول في جميع المحافظات العراقية وبدأت عملية التصحيح التي شملت جميع أوراق الامتحانات حيث تم تقييم أداء الطلاب بدقة وعناية لضمان العدالة والشفافية في عملية التصحيح وبعد اكتمال عملية التصحيح، تبدأ المرحلة الثانية وهي رصد الدرجات لكل مادة، حيث يتم تسجيل النتائج بعناية واحترافية لضمان دقتها وصحتها وفي المرحلة الأخيرة، ثم يتم اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية العراقي، حيث يتم نشر النتائج النهائية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، أو من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني الذي تم توفيره خصيصًا لتسهيل عملية الوصول إلى النتائج لجميع الطلبة.