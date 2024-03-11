واخيرا بعد طول انتظار.. رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عبر منصة مظلتي

تصدرت أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 من قبل المواطنين المواطنين العراقيين الراغبين في الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية، وذلك بعد أن أعلن برنامج الرعاية الاجتماعية عن ظهور اقتراب قائمة أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة خلال الفترة القليلة القادمة، الحصول كافة المتقدمين على المنحة والمساعدات التي تقدمها الرعاية الموجهة لشريحة الأسر ذات الدخل محدود بهدف تخفيف العبء عن كلهم خاصة في ظل الظروف والأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

من خلال موقعنا الإخباري البديل نوضح إليكم رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 والخطوات التي يجب اتباعها وفقا لما يلي:

قم بالتوجه إلى منصة مظلات الإلكترونية ثم قم بإدخال اسم المتقدم ورقم الهوية. ثم قم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول. ثم قم بتحديد الوجبة التي مقدم إليها طلب طلب الحصول. قم بتدوين بياناتك الشخصية حسب الخانات المطلوبة عبر الموقع. قم النقر على أيقونة الاستعلام وانتظر حتى تظهر أمامك الكشوفات الخاصة بالوجبة التي تريدها.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية العراقية 2024

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية بعض البنود التي يجب توفرها لدى الراغبين في الحصول على الدعم المالي التي تقدمه الحكومة العراقية، وهذه البنود هي:

يجب أن يتوافر لدى المتقدم بطاقة شخصية سارية.

يجب أن يتوافر أوراق وأصول تثبت محل إقامة المتقدم، ومستندات تثبت راتب المتقدم بالعمالة غير المنتظمة وشهادات كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة.

إن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بصفة مستمرة.

يجب ألا يمتلك المتقدم ممتلكات عقارية قيمة الثمن.

يجب أن يمتلك المتقدم أربعة أفراد فأكثر.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم استحقاقية دخل برنامج الرعاية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم من النساء عن 16 عاما ولا تزيد عن 55 عاما.

يجب ألا يقل عمر المتقدم من الرجال عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

الفئات التي تستحق الاستفادة من خدمات برنامج الرعاية الإجتماعية

الأسر محدودة الدخل.

العاطلين الغير معينين في أي من الوظائف الدائمة سواء كانت الحكومية أو الخاصة داخل الدولة ويشترط أن يكون العاطل مقدم الطلب متزوج.

السيدات الأرامل ويشترط أن يكون لديها المستندات التي توضح حالتها الإجتماعية.

السيدات المطلقات ويشترط توفير المستندات التي توضح حالتها الإجتماعية.

النساء الذين قد سبق الحكم على أزواجهم مع توافر جميع المستندات التي توضح مدة الحكم.

تم تخصيص منصة مظلتي من قبل الحكومة لتسهيل عملية البحث عن أسماء المستفيدين من الدعم الاجتماعي، خاصةً فيما يتعلق بالوجبة السابعة يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين خاصةً للأشخاص الذين يعانون من ضعف الدخل ويسعون لتحسين مستوى حياتهم في ظل التحديات المستمرة المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة.