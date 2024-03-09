“عايز تبسط عيالك ومش عارف؟”.. جبنالكم تردد قناة وناسة للاطفال الجديد 2024 بجودة مرتفعة… نزلها ودلع عيالك..!!

يمكن العثور بسهولة على مجموعة كبيرة من القنوات التلفزيونية التي تبث الأناشيد والأغاني الهادفة للصغار، حيث هناك إمكانية للتعرف على التردد الأحدث الخاص بقناة وناسة لولو، التي تختص بعرض تشكيلة مختارة من هذه الأغاني والأناشيد، كما يسهل إضافة هذه القناة إلى نظام البث القمري الخاص بكم، وسنوفر لكم في هذا المقال الترددات المطلوبة لضبط قناة وناسة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، وكذلك الخطوات اللازمة لتحميل القناة على جهاز التلفزيون الذي تمتلكونه.

تردد قناة وناسة بيبي

تعد قناة وناسة واحدة من القنوات الرائدة في مجال البث الفضائي الموجه للأطفال، وقد نجحت في جذب عدد كبير من المشاهدين وبناء جمهور غفير من كل الأعمار، كبارا وصغارا، وذلك نظرا لمحتواها الغني والبناء للأطفال، هذا الأمر يجعل العديد من الأمهات يبحثن عن تردد القناة بهدف الاستفادة من برامجها التعليمية والترفيهية.

تردد لولو على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 8/6.

الاستقطاب: عمودي.

التردد قناة وناسة: 11470.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة وناسة على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الجودة:HD.

القمر الصناعي:عرب سات.

اغاني قناه وناسة

تهتم قناة وناسة بعرض مجموعة من الأناشيد التي نجحت في جذب اهتمام العديد من المتابعين، وتتسم هذه الأناشيد بالبساطة بما يمكن الأطفال من فهمها وترديدها، إضافة إلى دورها في زرع القيم الأخلاقية والسلوكيات الحسنة، كما أنها تسهم في تثقيف الصغار وتعليمهم الحروف الهجائية والأرقام وغيرها، وتعمل على توجيه الوعي للصغار وتطوير قدراتهم الذهنية، وذلك كما يلي: