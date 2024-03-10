بعد الزيادة الجديدة.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 وشروط الاستفادة منه

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، أصبح الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من أكثر المواضيع التي تشغل العديد من مستحقي المعاشات خلال الآونة الأخيرة، وذلك بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة معاشات تكافل وكرامة، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يعتبر الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة واحدا من أكثر المواضيع التي يتداولها المواطنين فيما بينهم الفترة الأخيرة، وخاصة بعدما أعلن الرئيس السيسي في فبراير الماضي عن زيادة المعاشات بهدف مساعدة المواطنين في تحمل أعباء المعيشة، ويتساءل العديد من أصحاب المعاشات عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، حيث أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن المعاش وذلك عن طريق الخطوات التالية:

أولا التوجه إلى الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة على الإنترنت.

ثانيا كتابة الرقم القومي ثم الضغط على كلمة استعلام.

ثالثا تظهر كافة البيانات مثل نوع بطاقة الدعم النقدي وحالة البطاقة ما إذا كانت سارية أو مجمدة أو تم إيقافها عن العمل.

كما يمكن من خلال البرنامج الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة، ويتيح البرنامج أيضا إمكانية تقديم الشكاوى والمقترحات ومتابعتها.

شروط الاستفادة من تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من الشروط التي يجب الالتزام بها لجميع الراغبين في التقديم على برنامج تكافل وكرامة، وتأتي هذه الشروط كالتالي: