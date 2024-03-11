“سجل الآن واقبض 300 دينار تونسي” رابط التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2024 عبر eservices social. gov. tn وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية

ارتفاع مؤشرات البحث على منصات التواصل الاجتماعي حول رابط التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2024، حيث إن وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية تسعى دائما لتقديم المساعدات المتنوعة لكافة أفراد الشعب التونسي وخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى أنها موجهة لشريحة الأسر ذات الدخل المحدود والفقراء والمحتاجين لتحسين مستوى معيشتهم في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي يمر بها كل شخص على وجه العموم، وبناء على ذلك سوف نوضح إليكم رابط التسجيل بالخطوات المتتالية، وما هي الشروط التي يجب تواترها رضا الراغب لاستحقاق المنح.

رابط التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2024 بالخطوات

تسعى دائما وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بتوفير الدعم لكافة أفراد الشعب التونسي أصحاب الدخل المحدود، لذلك قامت بإتاحة رابط التسجيل في منحة تسجيل 300 دينار في تونس 2024، ليتمكن أفراد الشعب من فرصة التسجيل باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عبر شبكة الإنترنت من هنا ثم قم بتدوين اسم المسجل ورقم هوية الوطنية للمسجل وكلمة المرور. ثم قم بالنقر على أيقونة تسجيل، وقم بتعبئة نموذج الطلب بتدوين البيانات الشخصية للمسجل. ثم قم بالنقر على أيقونة إرسال الطلب، وانتظر حتى يتم الرد على طلبك بعد فرز آباء بياناتك الشخصية لاستحقاق المنحة.

ما هي بنود استحقاق منحه 300 دينار التونسية 2024؟

يشترط أن يكون المسجل تونسي الجنسية ومقيم بصفة مستديمة في تونس.

يشترط أن يكون المسجل مسجلا في السجلات التجارية المحلية.

يشترط أن أن يكون دخل المسجل شهريا أقل من مائة وثمانين دينارا.

تقديم ما يثبت حالته الاجتماعية.

يشترط أن يكون المتسجل غير قادرا على دفع الرسوم المدرسية لأبنائه.

الوثائق المطلوبة للتقديم في منحة تونس 300 دينار

أهم المستندات المطلوبة من أجل تقديم طلب للحصول على منحة 300 دينار تونسي للأسر الأكثر احتياجًا في إطار مبادرة الدعم الاجتماعي.

يجب تقديم صورة واضحة من بطاقة التعريف الوطنية.

تقديم شهادات ميلاد صحيحة وموثقة لجميع أفراد الأسرة المتقدمة للمنحة.

تقديم صور من شهادات القيد الخاصة بالأبناء في المدارس التونسية الحكومية.

من المقرر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التونسية، تقوم بالإعلان عن صرف منحة 300 دينار في تونس 2024 خلال الأيام المقبلة القليلة عبر الموقع الرسمي التابع لها، ولكن بعد الانتهاء من فرز طلبات التسجيل المتعددة لكل من ينطبق عليه البنود التي نصت عليها الوزارة.