“الفراخ تفاجئ الجميع” اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 9 مارس.. ياترى سجلتي كام يافراخ..!!

أفادت مؤسسات سوق الدواجن اليوم السبت التاسع من شهر مارس لعام 2024 بتحديد سعر كيلو الدجاج الأبيض في المزارع بمبلغ 98 جنيه مصري للكيلوغرام الواحد، وتضاف إلى هذا المبلغ نفقات النقل وأرباح التجار لتحدد تكلفة البيع النهائية للمستهلك بمبلغ 110 جنيهات، وتشدد الجهات الرقابية الحكومية إجراءاتها الإشرافية على الأسواق للتأكد من التزام التجار بالتسعيرة الرسمية وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق من يخالف تلك الأسعار.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

تتفاوت أسعار الدجاج الأبيض لكل كيلوجرام، حيث تصل إلى ما بين 110 و114 جنيه مصري.

يسجل بأن الكمية المستهلكة محليا من الدجاج الأبيض تصل إلى مئة وخمسون ألف طن شهريا، وقد بلغ سعر كيلوغرام الفخذ منه إلى 115 جنيها مصريا.

سعر الفراخ البلدي اليوم: تراوح سعر الكيلو بين 120 حتى 128 جنيها.

سعر كيلو البانيه اليوم: تراوح سعر البانيه بين 210 حتى 220 جنيها.

سعر كيلو الأوراك اليوم: تتفاوت تكلفة كيلوجرام أفخاذ الدجاج بالنسبة للمستهلك في مصر من 115 إلى 118 جنيها مصريا.

سعر كيلو صدور الدجاج: تتفاوت تكاليف شراء صدور الدجاج بين 145 و150 جنيه مصري.

يقع ثمن كيلو البط المحلي بين 128 و 134 جنيه مصري.

اسعار الكتاكيت اليوم

شهدت اسعار الفراخ اليوم اختلافا في الأسواق داخل مصر، حيث تراوحت قيمتها بين تسعة وعشرين إلى ثلاثين جنيها مصريا، ولدعم صناعة الدواجن اعتمدت السلطات المصرية خطة طموحة تتضمن تشجيع إقامة مشروعات دواجن متكاملة في المناطق البدوية.

حيث تستهدف الاستراتيجية الموضوعة أن تشمل المشروعات الجديدة سلسلة متكاملة من المراحل المتعددة، وتبدأ من مرحلة التفريخ مرورا بعملية الاستزراع المتكامل، ولا تقتصر على ذلك بل تتضمن أيضا مراحل الإنتاج والمسالخ وإنتاج الأعلاف، فضلا عن محطات إعادة معالجة النفايات، وتختلف أحجام المنشآت العاملة في قطاع تربية الطيور، والتي تتراوح بين خمسين إلى ستين ألف مرب، حيث تشمل هذه الأعداد حوالي عشرين شركة كبيرة، وذلك وفقا للمعطيات التي زود بها الإتحاد الخاص لمنتجي الدواجن.