تم تقليل ساعات العمل .. تحديد مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024 لجميع الموظفين والجمهور وفقاً للبنك المركزي المصري

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024 بعد موافقة مجلس الوزراء على التقليص من عدد ساعات العمل في الشهر الكريم، والتي تشمل جميع العاملين بالدولة وليس موظفي البنوك فقط، حيث تم تقليل عدد الساعات لتكون خمسة ساعات فقط في كافة المؤسسات الحكومية لـ تبدأ من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، أما في البنوك المصرية فقد أعلن البنك المركزي أن عدد ساعات العمل الجديدة سوف تتقلص إلى 4 ساعات فقط وذلك خاص بالجمهور، ومع اقتراب شهر رمضان الكريم الذي يفصلنا عن قدومه يوم واحد فقط يبحث العاملين بالبنوك في القطاع الحكومي عن مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024.

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024

أعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي عن مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024، والتي من المقرر أن تكون أربعة ساعات فقط يوميًا بحيث يبدأ العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وتنتهي في الواحدة والنصف ظهرًا وذلك بالنسبة للجمهور، أما للموظفين فقد تبدأ ساعات العمل في التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، وذلك ينطبق في جميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري الذي يبلغ عدده 38 بنك بعدد فروع يصل إلى 6 آلاف فرع موزعين على كافة محافظات الجمهورية.

إجازات البنوك في رمضان 2024

يتساءل الموظفين في البنوك عن حقيقة وجود إجازات في شهر رمضان، لكن بما يصادف هذا الشهر الكريم فلا يوجد هناك أي إجازات رسمية سوف يتم تطبيقها في هذا الشهر، وعليه فسوف يتم العمل خلال شهر رمضان باستثناء الإجازات الأسبوعية والتي تتمثل في:

يعتبر يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية، حيث تعمل البنوك المصرية لمدة 5 أيام في الأسبوع.

تقدم البنوك كافة الخدمات بشكل مستمر من خلال ماكينات الصرف الآلي بنحو 6 آلاف ماكينة تابعة لحوالي 38 بنك.

يتوفر لدي البنوك المصرية خدمة عملاء يمكنك التواصل معها على مدار الـ 24 ساعة.

مواعيد العمل الرسمية للعاملين بالدولة في رمضان 2024

وكشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق رسميا على أن تكون مواعيد العمل الرسمية للعاملين في الجهاز الإدري للدولة خلال شهر رمضان 2024 تقتصر على 5 ساعات عمل فقط تبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية ظهرا.

و يتماشي هذا القرار مع تقاليد وعادات الشعب المصري الخاصة بشهر رمضان، حيث تناسب مواعيد العمل خلال شهر رمضان 2024 الظروف الخاصة بهذا الشهر وروحانياته، وتساعد على وجود فرصة أكبر للعاملين لأداء العبادات وروحانيات هذا الشهر الفضيل والتواصل مع العائلة والاقارب.