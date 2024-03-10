“بداية من غداً” مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024 – 1445 بعد خفض عدد ساعات العمل.. قرارات البنك المركزي المصري

مواعيد عمل البنوك في رمضان، لا يتبقى إلا بضعة ساعات وسنستقبل شهر رمضان المبارك وأصبح الجميع يتساءل عن مواعيد عمل البنوك في رمضان سواء من العاملين في البنك أو من المواطنين الباحثين عن قضاء مصالحهم في البنوك، فمن المعروف أنه يتم تغيير مواعيد العمل في جميع القطاعات الحكومية والعمل على تقليل فترة الدوام خلال نهار رمضان نتيجة للرفق بالعاملين ومراعاة الصيام وقلة التركيز الذي تنتاب الموظفين خلال أداء عملهم، وقد أفاد البنك المركزي بحسم الجدل من خلال توضيحهم للمواعيد الرسمية بالبنوك في مصر.

مواعيد عمل البنوك في رمضان

أعلن البنك المركزي المصري عن مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024 الجديدة التي سيتم العمل بها على مدار الشهر المبارك حيث تم تقليل عدد ساعات العمل من 8 ساعات إلى 5 ساعات لمراعاة مجلس البنك المركزي لهذا الأمر، حيث أصبحت المواعيد على النحو الآتي:-

تبدأ مواعيد الموظفين من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 بعد الظهر بدلًا من الساعة 8 صباحًا حتى 4 عصرًا.

يبدأ البنك في استقبال المواطنين من الساعة 9.30 صباحًا حتى 1:30 بعد الظهر بدلًا من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا.

متى يبدأ العمل بمواعيد شهر رمضان 2024

بعد أن أعلن البنك المركزي عن مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024 – 1445 فسيتم بدء العمل بهذه المواعيد الجديدة بداية من يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 والذي يوافق اليوم الأول من شهر رمضان المبارك فلكيًا، فمن المقرر أن يبدأ استقبال المواطنين غداً من الساعة التاسعة والنصف في جميع فروع كافة البنوك في كل المحافظات، على أن يكون أخر موعد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

في ظل رغبة الجميع في معرفة مواعيد عمل البنوك طوال أيام شهر رمضان المبارك الذي تم الإعلان عن بدايته يوم غداً الاثنين الموافق 11 مارس 2024 بعد إعلان دار الإفتاء المصري، حيث من المقرر أن يبدأ استقبال العملاء في البنوك المصرية المختلفة بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً حيث تم تقليص عدد ساعات العمل في هذا الشهر المبارك مراعاة للموظفين.