“اللحمة تفاجئ الكل قبل رمضان” مفاجأة غير متوقعة في أسعار اللحوم اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024… قومي املي الفريزر وخزني لرمضان

شهدت أسواق الجزارة هدوءا في أسعار اللحوم اليوم السبت الموافق التاسع من مارس لعام 2024، تزامنا مع الانخفاض في أسعار اللحوم الذي أعلن عنه منفذ التموين والزراعة، وقد استقر سعر اللحم المحلي عند نحو 350 جنيها مصريا للكيلوغرام، وذكر هيثم عبد الباسط رئيس قسم اللحوم بالغرفة التجارية في القاهرة، أن أسعار كيلو اللحم الحي، سواء كان محليا أو مستوردا، قد شهدت تراجعا في الفترة الأخيرة بمزارع التربية، إلى جانب ذلك انخفض سعر الكيلوغرام من اللحم عند بيعه للمستهلكين بمعدل 50 جنيها، ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن اسعار اللحوم اليوم.

ضبط اسعار اللحوم

أعلن مسؤول الجزارة أننا لاحظنا تراجعا في أسعار اللحوم الناتجة، حيث بلغت تكلفة كيلو اللحم المحلي الذي يباع للمستهلكين بين 350 و400 جنيه حسب المنطقة، كما تم تسجيل انخفاض في سعر كيلو اللحوم الموردة ليقع في نطاق 300 إلى 350 جنيها وفقا لتقديرات مسؤول الجزارة، وفيما يلي أسعار اللحوم في عدد من الأسواق بالقاهره.

أسعار اللحوم

يختلف سعر كيلوغرام اللحم المحلي، فيتراوح من 350 إلى 400 جنيه.

تتفاوت تكلفة كيلوغرام لحم البقر بين 350 و400 جنيه.

تتراوح تكلفة كيلوغرام من لحم الإبل بين 250 و280 جنيه مصري.

يختلف ثمن كيلوغرام من لحم الخروف، إذ يترواح بين 300 و 450 جنيها مصريا.

تتفاوت تكلفة كيلوغرام من لحم العجل بين 240 و380 جنيها مصريا.

منافذ وزارة التموين

بلغ سعر كيلوغرام لحم الخروف المبرد مبلغ 250 جنيها.

ارتفعت تكلفة كيلوغرام اللحم الخروف الطازج إلى 270 جنيه.

تم تسجيل سعر الكيلوجرام الواحد من اللحوم البلدية الطازجة بمبلغ يقارب 280 جنيها مصريا.

بلغت أثمان اللحوم المثلجة من السودان حوالي 160 جنيهاً مصرياً لكل كيلوغرام.

سجلت اليوم أسعار اللحوم الطازجة في السودان ما يقارب 195 جنيه سوداني لكل كيلوغرام.

أسعار لحوم اليوم المحلية الطازجة في منافذ بيع الدولة.