الفراخ بكام ياحج.. مفاجأة غير متوقعة في اسعار الدواجن والبيض اليوم 9 مارس 2024.. رايحه فين تاني!!

اليوم السبت التاسع من مارس للعام 2024، استقرت تكاليف الدجاج والبيض، حيث حافظت أسعار الدجاج الأبيض على استقرارها في تلك الأسواق، إذ سجلت تكلفة الدجاج الأبيض ما بين 105 و110 جنيهات مصرية، بينما يتراوح سعره في المحلات التجارية ما بين 115 و120 جنيها مصريا، وفي هذا المقال سنلقي الضوء على تفاصيل أسعار الدجاج والبيض خلال اليوم الجاري.

أسعار الفراخ الساسو

تم تثبيت سعر لحم دجاج ساسو عند معدل 110 جنيهات مصرية، في حين تتفاوت أسعار البيع بالمتاجر وتتراوح بين 115 و125 جنيها مصريا لكل كيلوغرام.

أسعار الفراخ البلدى اليوم

ظل سعر الدجاج المحلي ثابتا في اليوم الحالي، حيث بلغ متوسط السعر ما بين 120 و125 جنيها مصريا، بينما تتفاوت الأسعار في المحال التجارية بين 135و140 جنبه.

أسعار البانيه اليوم

لوحظ استقرار في أسعار شرائح البانيه في الأسواق اليوم، حيث تباينت الأسعار بين مائتين ومئتين وثلاثين جنيها مصريا، أما تكلفة الشيش طاووق فتتراوح ما بين مئتين ومئتين وعشرين جنيها، وفيما يخص أسعار أفخاذ الدجاج، فإنها تتحرك بين تسعين جنيها ومئة وعشرة جنيهات، بينما يبلغ ثمن الكيلو من الكبدة مئة وعشرين جنيها.

أسعار البط اليوم

استقرت تكاليف البط الداخلي في مصر وتراوحت بين 110 و115 جنيه لكل كيلوجرام، بينما ظل سعر البط المسكوفي ثابتا ضمن مدى يتراوح من 110 إلى 120 جنيه مصري.

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