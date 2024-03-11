“الضحك هيبقا للركب”.. تردد قناة توم وجيري للاطفال 2024 بجودة فوق الخيال… نزلها وخلي عيالك تتبسط..!!

يبحث الأطفال عن ترددات جديدة لقناة توم وجيري لعام 2024 للاستمتاع بأحدث الأفلام والمسلسلات الكرتونية التي تقدمها القناة، بما في ذلك المسلسل الشهير توم وجيري الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين الصغار نظرا لطابعه الترفيهي والكوميدي، تتيح قناة توم وجيري الجديدة مشاهدة مستمرة طوال اليوم، أي 24 ساعة متواصلة وذلك بجودة صورة وصوت عالية، سنقدم لكم أفضل الترددات الخاصة بالقناة الفضائية التي تمكنكم من الاستمتاع بجميع المسلسلات الكرتونية المضحكة المعروضة على قناة توم وجيري الجديدة.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

متابعي القنوات الفضائية التي تعرض برامج الأطفال إلى متابعة البث الخاص بهذه القنوات، لذلك تسعى العائلات العربية إلى الحصول على التردد الجديد لقناة توم وجيري للاستمتاع بمشاهدة مجموعة من الأفلام الكرتونية المحبوبة كأفلام بطوط ومغامرات توم وجيري ومسلسل سبونج بوب الكرتوني، وعليه سنقدم اليوم شرحا تفصيليا لكيفية ضبط التردد الجديد لقناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات للمشاهدين.

تردد قناة توم وجيري علي النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11315.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الجودة:SD.

كيفية ضبط قناة توم وجيري التردد الجديد

يجب في البداية النقر على زر القائمة الرئيسية “Menu” الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

ثم الضغط على قائمة “بحث”.

بعدها اختيار نوع القمر الصناعي.

من ثم يتم إدخال بيانات التردد الجديد لقناة توم وجيري.

اضغط على زر “بحث” الآن، وستجد قناة توم وجيري تظهر ضمن اللائحة المعروضة للقنوات.

أهمية قناة توم وجيري للأطفال

تعد قناة “توم وجيري” واحدة من القنوات الأساسية المخصصة للصغار، وذلك لمجموعة من الأسباب منها: