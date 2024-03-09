“عيالك مش هيتحركو من قدام التلفزيون” تردد قناة طيور الجنة 2024 بجودة مرتفعة.. نزلها ومتع اولادك..!!  

تشكل قناة طيور الجنة محطة تلفزيونية تبث عبر الأقمار الصناعية مختصة بالأطفال وتتضمن في محتواها تشكيلة متنوعة تشمل برامج وسلاسل تلفزيونية وكذلك أناشيد خاصة بهم، يمكن للجمهور الاستمتاع بمشاهدة القناة عبر تحديث او تركيب تردد القناة على أجهزة الاستقبال لديهم، حيث أن ذلك يضمن متعة المتابعة بجودة عالية الدقة، ومن أجل ذلك سنوفر لكم اليوم الترددات الجديدة لقناة طيور الجنة المتاحة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة

تعتبر قناة طيور الجنة إحدى القنوات الريادية في مجال البث التلفزيوني المخصصة للأطفال، حيث تتميز بإرث تعليمي يهدف إلى تطوير الصغار وتعزيز قيمهم الإيجابية، وتعمل القناة جهودا كبيرة لإنتاج محتوى يلامس اهتمامات الأطفال بشكل فوري، مما يدفع الوالدين للبحث المتواصل عن الترددات الجديدة لقناة طيور الجنة، وتقدم القناة باقة مختارة من البرامج التي تستهدف تطوير القدرات اللغوية، الحركية، والاجتماعية للأطفال، ما يعزز من نموهم الشمولي، كما أن القناة توفر خدمات البث الخاصة بها بشكل مجاني، وفيما يلي ترددها.

تردد القناة عبر نايل سات

التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد القناة للقمر الصناعي عرب سات

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

كيفية ضبط إعدادات التردد للقناة على جهازك