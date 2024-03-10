“عيالك هيتنططو من الفرحه” تردد قناة طيور بيبي 2024 بجودة عالية.. نزلها وخلي عيالك تتبسط..!!

يحرص الكثير من الآباء والأمهات على معرفة التردد المحدث لقناة طيور الجنة بيبي لسنة 2024 لإضافتها إلى نظام استقبال البث الخاص بهم، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالمواد الترفيهية التي تعرضها القناة للصغار في مراحل عمرية متنوعة، إذ يهدفون من خلال ذلك إلى تسلية الأطفال وتثقيفهم عبر الأناشيد والرسوم المتحركة والبرامج التثقيفية المقدمة، ويتميز تثبيت هذه القناة على الجهاز باستلام الإشارات بأنه إجراء يكتسي بالبساطة، إذ يمكن تنفيذه من خلال الريموت كنترول، وذلك يشمل الأقمار الصناعية المختلفة كالنايل سات أو العرب سات.

تردد قناة طيور بيبي 2024 الجديد

يوجد تردد جديد لقناة طيور بيبي لعام 2024 يبث عبر القمر الاصطناعي نايل سات، ويمكن استقباله على النحو التالي:

تردد القناة هو 11274.

معدل استقطاب عمودي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

تردد قناة طيور بيبي على عرب سات

هناك تردد محدد لقناة طيور الجنة للأطفال المتاح عبر القمر الصناعي العربي، والذي يتيح إمكانية استقبال البث على شاشات التلفاز، هذا التردد يكون على النحو التالي:

تردد القناة هو 11396.

معامل استقطاب يكون عمودي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

جودة القناة HD.

مميزات قناة طيور بيبي

تتميز قناة بيبي بكونها من القنوات البارزة التي يعشقها الأطفال دون سن الست سنوات، وتتمثل خصائص هذه القناة الفريدة فيما يأتي: